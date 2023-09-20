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تيك توك يتيح للمبدعين تصنيف المحتوى الذى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعى

9/20/2023 4:26:15 AM
(MENAFN- Youm7) يقوم تيك توك
بطرح مجموعة أدوات تتيح للمستخدمين تصنيف المنشورات التي تم نشرها وتم إنشاؤها أو تعزيزها بواسطة الذكاء الاصطناعي.



وتأتي هذه الخطوة بعد أن أضاف عملاق وسائل التواصل الاجتماعي عددًا من المرشحات لتحميلات الفيديو التي استخدمت الذكاء الاصطناعي بكثافة،ومولد الصورللمساعدة في إنشاء خلفيات فريدة من نوعها.



وتتم إعادة تسمية المرشحات لتوضيح أي منها يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة بشكل أكبر في وضع العلامات ، ومن الآن فصاعدا، ستحتوي هذه المرشحات على كلمة "AI" في اسمها في مكان ما، وفقا لتقرير engadget.



والتصنيفات الجديدة ليست حصرية للمرشحات المعتمدة من TikTok ، ويمكنك وضع الملصق على أي محتوى تم إنشاؤه بالكامل أو تحريره بشكل كبير بواسطة الذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن مصدر المحتوى ، وكان من الممكن أن تستخدم Disney+ هذه الأدوات في ذلك الوقت الغزو السري تم عرضه لأول مرة.





وأدوات
التصنيف الجديدة في TikTok ليست اختيارية تمامًا ، حديثا سياسة الشركة تنص بوضوح أن أي محتوى يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يحتوي على "صور أو صوت أو فيديو واقعي" يجب تصنيفه على هذا النحو "لمساعدة المشاهدين على وضع سياق" للموقف و"منع الانتشار المحتمل للمحتوى المضلل". ومع ذلك، يمكنك استخدام وسائل إفصاح أخرى، مثل الملصقات أو التسميات التوضيحية، لتوصيل الفكرة دون انتهاك أي من إرشادات المجتمع.



وعندما تضع مسؤولية تصنيف المحتوى الخاص بهم على عاتق المستهلكين، ستحدث الأخطاء. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل TikTok على تطوير خوارزمية خاصة بها ستقوم بتصنيف المنشورات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تلقائيًا، على الرغم من أنها لم تعلن عن موعد إطلاق هذه الأدوات الداخلية، و تم تطوير كافة الأدوات المذكورة أعلاه بالتعاون مع المجالس الاستشارية للسلامة في الشركة، وبمساعدة خبراء الصناعة والعلماء.



بالإضافة إلى ذلك، التزمت المنصة بالالتزام بالشراكة بشأن الممارسات المسؤولة للذكاء الاصطناعي في مجال الوسائط الاصطناعية ، وهي قائمة توصيات لزيادة الشفافية التي تشمل الذكاء الاصطناعي ، وستتعاون TikTok أيضًا مع Digital Moment غير الربحية لاستضافة موائد مستديرة لمناقشة تقدم الذكاء الاصطناعي مع "أعضاء المجتمع الشباب".







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