Wednesday, 20 September 2023 01:24 GMT

جوجل تطلق إمكانية سؤال بارد Bard باستخدام الصور باللغة العربية

9/20/2023 4:26:15 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جوجل اليوم عن إطلاق عدد من الميزات الجديدة لأداة Bard لتسهيل الاستخدام وتحسين الأداء باللغة العربية وغيرها من اللغات حول العالم، حيث أصبح بإمكان متحدثي اللغة العربية ابتداءً من اليوم تحميل صور إلى بارد باستخدام تقنية عدسة جوجل، والاستفادة من صور بحث جوجل في الردود، والتمكن من تعديل الردود بأسلوب الكتابة المناسب.

يستند بارد إلى نموذج PaLM2، النموذج اللغوي الأحدث في جوجل، والذي طوّر مجددًا استنادًا لتعليقات المستخدمين ليتفاعل بطريقة أكثر عفوية، ودقة أعلى بمختلف اللغات.



باتت ميزات Bard المتوفرة باللغة الإنجليزية فقط تعمل في 40 لغة مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق ميزات أخرى ستكون متوفرة في البداية بالإنجليزية وقريبًا بلغات أخرى.



تضمّ قائمة الميزات:



تحميل الصور في الطلبات: إمكانية الاستفادة من "عدسة جوجل" - وهي منتج من جوجل يحدّد ويحلل الصور والنصوص - ليتمكّن المستخدمون من تحميل الصور ضمن طلباتهم في بارد.



تغيير أسلوب كتابة الردود: إمكانية تغيير ردود بارد من حيث الأسلوب مع وجود خمس خيارات مختلفة: جعل الردود أكثر بساطةً أو أطول أو أقصر أو أكثر احترافية أو أقل رسمية.



عرض الصور في الإجابات: مشاهدة مختلف الصور في ردود Bard، حيث يكون مصدرها بحث Google ، للاستفادة من ردود فيها نصوص وصور.



إكمال المحادثات: يمكن للمستخدمين إكمال محادثات سابقة لأناس آخرين، وذلك إما لطرح مزيد من الأسئلة حول الموضوع أو تعديله للحصول على أفكار جديدة، هذه الميزة متوفرة في حال حصول المستخدم على رابط لمحادثة أخرى من زميل أو صديق.



ربط بارد بتطبيقات وخدمات جوجل: إطلاق إضافات بارد باللغة الإنجليزية فقط، والتي بدورها تربط أداة بارد بمختلف التطبيقات مثل Gmail، ومستندات جوجل، وDrive، وخرائط Google، وYouTube، والرحلات الجوية من Google، والفنادق على Google، وذلك لتوفير تجربة أفضل للمستخدمين. لن يتم استخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين للمراجعة أو تدريب النموذج (هذه الميزة متوفرة باللغة الإنجليزية فقط)

"منذ إطلاق Bard باللغة العربية في يوليو 2023، تلقينا ردودًا إيجابية من المستخدمين في جميع أنحاء العالم العربي.



وأشاد المستخدمون بقدرة بارد على توليد نص إبداعي ودقيق، وفهم الأسئلة المعقدة، وتقديم إجابات مفيدة. نحن ملتزمون بجعل بارد أكثر إفادة لمتحدثي اللغة العربية. وتشمل الخطط المستقبلية تحسين فهم Bard للهجات العربية المختلفة، وتوسيع نطاق قدرات بارد، وجعل بارد أكثر سهولة في الاستخدام." -- تعليق أنتجته أداة بارد باللغة العربية.



أطلقت جوجل أداة بارد القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة الإنجليزية في شهر مارس الماضي. وتمّ إطلاقها لاحقًا في يوليو في أكثر من 40 لغة من ضمنها العربية.



تسعى أداة بارد لمساعدة الأفراد في تنمية إبداعهم عبر تقديم أفكار جديدة، واستكشاف العالم عبر تحليل المواضيع من جوانب مختلفة، والتشجيع على الإنتاجية من خلال تبسيط المفاهيم المعقدة، إن أداة بارد متوفرة على الموبايل والحاسوب عبر الموق.







MENAFN20092023000132011024ID1107103586

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث