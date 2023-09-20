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أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوى في 10 أشهر

9/20/2023 4:23:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ زادت المخاوف من شح إمدادات الخام فيما تبقى من 2023 بفعل سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط الأميركية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 6 سنتات بما يعادل 0.1% إلى 94.40 دولار للبرميل، لتظل قرب أعلى مستوى منذ تشرين الثاني عند 95.96 دولار الذي سجلته يوم الثلاثاء.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا أو 0.3% إلى 91.49 دولارا للبرميل، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في عشرة أشهر البالغ 93.74 دولارا للبرميل الذي بلغته في اليوم السابق.
وأظهرت بيانات بالقطاع يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي بنحو 5.25 مليون برميل، وفقاً لمصادر بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي.
وكان محللون في استطلاع أجرته“رويترز” قد توقعوا انخفاضا 2.2 مليون برميل.
وقال رئيس“إن.إس تريدينغ” هيرويوكي كيكوكاوا:“الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأميركية وبطء إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة فاقما المخاوف حيال المعروض الناجمة عن تمديد قيود الإنتاج من جانب“أوبك+””.
وأضاف:“ستكون هناك بعض التعديلات قصيرة المدى في أسعار النفط بسبب الارتفاع في الآونة الأخيرة، لكن التوقعات ببلوغ 100 دولار للبرميل لكل من برنت وغرب تكساس الوسيط في وقت لاحق من العام الجاري ستبقى دون تغيير”.




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