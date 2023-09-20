بحر وتراب الوثائقي.. ذاكرة اللبنانيين مع مآسي الحرب الأهلية

يستعيد الفيلم الوثائقي اللبناني "بحر وتراب" فترة صعبة من التاريخ اللبناني، حين وقعت الحرب الأهلية وراح ضحيتها ما يقارب 120 ألف قتيل بين 1975 و1990.

الوثائقي اللبناني، الذي عرض أول من أمس في الهيئة الملكية للأفلام، يغوص في ذاكرة أهالي الضحايا اللبنانيين الذين فقدوا أحبتهم وما يزالون بانتظار جثثهم لتدفن بطريقة لائقة، نسمعها بأصواتهم وسط مشاهد الدمار والمدن والأحياء التي تغيرت معالمها وهجرها سكانها، وبقي رفات الجثث المفقودة، التي عبر عنها الروائي اللبناني إلياس خوري، الذي كتب نصاً افتتاحياً للفيلم بعنوان "البحر الأبيض"، وجسدت معاني الفقد والبحر الذي لم يعد كما نعرفه، حيث ابتلع الجثث وتحول للأسود وفاض بالأسى.



ينقب الفيلم في تاريخ العنف الذي طال لبنان إبان الحرب الأهلية التي نهشت أحياءه وخطفت الأحبة من بين أحضان عائلاتهم، حقبة الحرب الأهلية اللبنانية وتاريخ المقابر الجماعية، التي وثقتها شهادات صوتية أدلى بها أحباء الأشخاص المفقودين، حيث أجبر ما يقارب مليون شخص على الفرار من البلاد لتجنب مصير الذين قتلوا، فضلا عن عدد المفقودين الذين قدر عددهم بـ17000 شخص اختطفوا من قبل الميليشيات أو الجيش، وفقا للفيلم، وفيما تذكر تلك الحقائق والأرقام تتنقل الكاميرا وتعرض مشاهد للمدن وحالها اليوم وتسافر بالزمن في لمح البصر لواقعها وقت أحداث الحرب والدمار.



"اسمه البحر الأبيض.. هكذا نسميه بلغتنا.. نجلس على شاطئه اللامتناهي، نروي له حكاياتنا، ونستمع إلى حكاياته. يذيب أحزاننا باللونين الأبيض والأزرق ويرسم أفق علاقتنا بالسماء"، هذا التعليق الصوتي التمهيدي للروائي إلياس خوري كتب المناجاة الغنائية والرصينة للفيلم، حيث يمتلئ بالكآبة ولكنه مشوب بالغضب المتصاعد. وهي حالة عاطفية ليست غريبة على اللبنانيين، حتى اليوم.



من خلال الربط بين فظائع الحرب الأهلية اللبنانية والتقارير شبه اليومية عن اللاجئين الذين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط، يشير خوري إلى المصير الأبدي لهذا البحر باعتباره مقبرة جماعية. لقد أصبحت، على حد تعبيره، "مقبرة واسعة لا حدود لها... فتحت أحشاءها، مثل وحش أسطوري يبتلع الجثث".



في العقود الثلاثة منذ انتهاء الصراع الذي دام 15 عامًا رسميًا، ظل مصير لبنان، من نواح كثيرة، مرتبطًا بالطائفية والعنف السياسي والنزعة شبه العسكرية التي كرستها الحرب.



بعد أكثر من 32 عامًا، ما يزال يتم اكتشاف مواقع الدفن للجثث، أو في كثير من الحالات، لم يتم اكتشافها على الإطلاق: تحت الحدائق وتحت أرضيات المدارس وفي أعماق البحر. هذه القبور تسرد قصص أولئك الذين ما يزالون ينتظرون إعادة رفات أحبائهم الذين فقدوا أثناء إراقة الدماء.



الفيلم من إخراج دانييل روجو، الذي أنتج الفيلم إلى جانب كارمن حسون أبو جاود، ينبش الماضي من خلال قصص العنف، بينما يعرض ما يبدو أنه مشاهد يومية لأماكن في البلاد.

لكن التنقيب عن تاريخ من العنف بهذا الحجم ليس بالأمر السهل. في لبنان، تمر الحرب الأهلية إلى حد كبير في المدارس، وتتوقف الكتب المدرسية عند النقطة التي انفصلت فيها البلاد عن الحكم الفرنسي في العام 1943. رغم كل ذلك، ما يزال بإمكان روايات المذابح، مهما كانت بعيدة، تأجيج التوترات القديمة.



القصص التي تم ذكرها صعبة وعنيفة وشهادة مهمة على عواقب الحرب الأهلية، حيث تمكن العديد من الجلادين من الابتعاد عن مسرح الجريمة دون عقاب، تاركين العديد من عائلات الضحايا دون أي معلومة تمنحهم بصيص أمل.. والأسوأ من ذلك، أن العديد من رجال الميليشيات في حقبة الحرب الأهلية هم اليوم سياسيون في الحكومة اللبنانية.



في بداية الفيلم، أول من تمت مقابلته هي أم لم تكن تعرف أن ابنها، طالب في الصف التاسع يُدعى ماهر، قد بدأ تدريبًا عسكريًا خلال الحرب.

كانت تأمل في إرسال ابنها إلى الخارج، لكن عندما تقدمت القوات الإسرائيلية نحو العاصمة، تتذكر أن ماهر "كان مقتنعًا بأنه لا ينبغي لإسرائيل الوصول إلى بيروت".



في 17 حزيران (يونيو) 1982، ذهب ماهر وآخرون إلى الجامعة اللبنانية. في المنزل، نظرت المرأة من نافذتها بينما اقتربت القوات الإسرائيلية ورأت ما يشبه "نيرانا حمراء تتصاعد ألسنتها إلى السماء".



وذهبت المرأة للبحث عن ماهر، ولكن بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى الحرم الجامعي، لم يكن هناك مكان يمكن العثور عليه. عندما عادت إلى الحرم الجامعي في اليوم التالي، أخبرها أحدهم أن ماهر قد اختفى مع بقية مجموعته. وتمتد المآسي التي تروى في الفيلم إلى معظم أنحاء البلد، وفي بعض الحالات تنزف خارج حدوده.



تتذكر امرأة أخرى سماعها صرخات وأعيرة نارية من منزلها في أحد أحياء بيروت. كل يوم، كانت هي وآخرون في الحي يسيرون إلى مكان تُلقى فيه الجثث، فيما اليوم أصبحت البقعة أرضًا زراعية. على الرغم من استبدال التربة، تتساءل "من يدري ما تحتها؟".



ويصف أشخاص آخرون تمت مقابلتهم تجربتهم المباشرة في التعذيب. يتناوب رجل وامرأة على سرد الاستجوابات والضرب الذي تعرضوا له في المدرسة الأميركية في طرابلس، ثم عنجر ولاحقًا في سورية.



بعد استجوابها وتهديدها بالقتل وضربها بالكابلات الكهربائية، تشرح المرأة: "بدا الأمر كما لو كانوا يضربون بساطا بعصا".



كما تم إعادة سرد مذابح أيلول (سبتمبر) 1982 في مخيمي اللاجئين الفلسطينيين صبرا وشاتيلا، وهي من أكثر حالات العنف الجماعي الموثقة على نطاق واسع في زمن الحرب، من خلال النساء اللواتي فقدن أحباءهن.



وبينما كانت القوات العسكرية الإسرائيلية تحيط بالمخيمات، قامت القوات اللبنانية بذبح مئات من المدنيين. عندما عاد السكان الذين أجبروا على مغادرة المخيم، ووجدوا أدلة على المذبحة في كل مكان.



بالطبع، لم تتوصل جهود العائلات لتعقب الأدلة القوية على ما حدث لأقاربها إلى نتيجة، ويعتقد أن أكثر من 100 مقبرة جماعية منتشرة في جميع أنحاء لبنان.



في الواقع، لا يوجد راو من البداية إلى النهاية يهدئ المشاهد بحقائق غير متحيزة بنبرة جديرة بالثقة، كما هو الحال غالبًا في الأفلام الوثائقية التقليدية.



لكن اللافت للنظر أن الروائي اللبناني إلياس خوري يروي المقدمة الشعرية للفيلم؛ حيث يتحدث باللغة العربية بلهجة شامية طوال الوقت، بينما تضمن الترجمة الإنجليزية الممتازة عدم فقدان الفروق الدقيقة عن الجمهور الأجنبي.



وتلعب الذاكرة دورًا حاسمًا في تمكين الناس من النجاة من الإهانات التي تعرضوا لها وما يزالون يتعرضون لها. سواء من خلال الشعر والأدب أو الأفلام والأرشيف، أو حتى محادثة بسيطة، فإن كل ذكرى مشتركة هي بمثابة ذخيرة. إنه الشيء الوحيد المتبقي للمواطنين العاديين لمحاربة أمراء الحرب -فمعظمهم ما يزالون في السلطة، وإن كانوا سياسيين.



"ليس البحر وحده هو الذي ابتلع الجثث"، تقول امرأة لبنانية متأسفة: "أتمنى لو كان هناك قانون يمكننا من الحفر حول مراكز الاحتجاز، لأن هناك مقابر جماعية".



اليوم، بينما يعاني لبنان من أزمة اقتصادية معوقة، ومأزق سياسي ترك البلاد من دون رئيس وتصاعد جديد في كراهية الأجانب ضد السوريين واللاجئين الآخرين، فإن التربة والبحر يذكران بالأزمات السابقة التي تركت دون حل.



ويجسد "تراب وبحر" القول المأثور "الأقل هو الأكثر"، ويقدم الأصوات الوحيدة التي تهم في مثل هذا السيناريو- أصوات الضحايا، من خلال الربط بين فظائع الحرب الأهلية اللبنانية والتقارير شبه اليومية عن اللاجئين الذين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط، فيما يشير خوري "المعلق الصوتي" إلى المصير الأبدي لهذا البحر باعتباره مقبرة جماعية.