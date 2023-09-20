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حس الفكاهة يقي العلاقات الزوجية من الانهيار

9/20/2023 4:23:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اللحظات التي يقضيها الأزواج في الضحك قد تعتبر من أجمل اللحظات. فالفكاهة وإلى جانب فوائدها الصحية يمكنها أن تخفف وتساعد في حل العديد من المشاكل. لذلك فالفكاهة هي أكثر من مجرد مزحة عابرة.

يؤكد الأخصائيون النفسيون باستمرار على أن الأشخاص الذين لديهم حس فكاهة عالي يكونون أكثر جاذبية من غيرهم، وهو ما يوضحه أيضا الأخصائي النفسي كاي براور بالقول "الفكاهة دائمًا ما تكون ضمن أهم الصفات المطلوبة للجاذبية".


يرى البعض أن الفكاهة دليل على الذكاء والإبداع. وهذا الأمر ليس مجرد ادعاء وإنما له تبريرات من الواقع. إذ أن للفكاهة ميزة عندما يتعلق الأمر باختيار الشريك.

والمقصود هنا بالفكاهة ليست النكت التي تحفظ عن ظهر قلب وتدرج في المحادثات دون اختيار الوقت المناسب، بل إن الفكاهة التي يصعب تقليدها هي التي تجعل الشخص جذابًا، لأن خلف هذه الفكاهة تختبئ صفات مرغوبة.

فالأشخاص الذين يمتلكون ذكاء فكاهيا ويمكنهم سرد قصص ذكية ومضحكة، يفترض أن يكون لديهم ذكاء معين و إبداع وإحساس بالتوقيت الاجتماعي.

روح الفكاهة تجذب النساء
يستفيد الرجال الذين يتمتعون بروح الدعابة أكثر من غيرهم في العلاقات العاطفية. ويوضح الخبير النفسي براور ذلك بالقول "في المتوسط، يجد الرجال أن النساء اللاتي يضحكن على دعابة الرجل أكثر جاذبية. وفي الوقت نفسه من المهم بالنسبة للمرأة أن يكون الرجل قادرا على إضحاكها بدلاً من أن تكون هي مصدر إضحاك للرجل". بمعني أن أهم شيء هو تمتع الرجل بروح الفكاهة.

الفكاهة لا تعطي معلومات فقط عن مدى ذكاء الشخص وسرعة بديهته وإبداعه وإنما كما يقول الأخصائي النفسي براور "فكاهة الشخص تخبرنا أيضًا عن نظرته للإنسان وقيمه".

ويتجلى ذلك في أسلوب الفكاهة المستخدمة. فالأشخاص الذين يحبون سرد قصص مضحكة مع الآخرين يظهرون ما يسمى بالفكاهة الترابطية، أي الفكاهة التي تربط.

قد تكون للفكاهة نتائج عكسية!
ومن يحافظ على نظرة فكاهية في الحياة حتى في الأوقات الصعبة، يوصف بأنه شخص لديه فكاهة تقوية الذات. لكن الفكاهة قد تكون أيضًا عدوانية وتستخدم لإهانة الآخرين بالنكت على حسابهم أو بالسخرية. فالفكاهة العدوانية، كما يتم استخدامها غالبًا في السخرية والكاريكاتور، قد تساعد أيضًا في جعل الأوضاع والظروف الصعبة أكثر قبولًا. بالمقابل فإن الفكاهة المدمرة تكون موجهة ضد أشخاص بعينهم.

الفكاهة في بعض الأحيان قد تأتي بنتائج عكسية على العلاقة بين الشريكين. فإذا لم يفهم الشريكان فكاهة بعضهما البعض، فقد يكون هذا دليلاً على أنهما لا يتقاسمان نفس الاهتمامات الأساسية. ويوضح براوير ذلك بالقول "حتى تنجح الفكاهة عند كلا الشريكين، يجب أن يكون هناك إجماع في العلاقة بشأن ما هو متوقع وما هو غير متوقع. فالفكاهة تحتاج إلى أساس مشترك، وإلا فإنها لن تعمل لكلا الطرفين".

رغم ذلك يؤكد براور على أن الفكاهة ليست ضرورية في كل علاقة، "الأشخاص الذين لا يعتبرون الفكاهة أمرًا مهمًا عادةً ما يكون لديهم شركاء ليسوا فكاهيين للغاية". ووفقًا لمبدأ التشابه المفترض بين الشريكين فإن ذلك يعمل بشكل جيد للغاية. يوضح الخبير النفسي براور. -دوتشيه فيليه

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