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هل يساعد التوسع بإجراءات المساعدة القانونية دعم وصول السجناء للعدالة؟

9/20/2023 4:23:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان - في ظل التوسع بتقديم وزارة العدل للمساعدة القانونية، هل ستتضاعف الثقة بالنظام القضائي، ويتحقق وصول السجناء للعدالة، ويزداد الالتزام بالقانون وتقليل اتجاهات ارتكاب الجرائم، وبالتالي، هل سيؤدي ذلك إلى تحسين إجراءات التقاضي وزيادة احترام الناس للقانون؟
تشير أرقام موازنة وزارة العدل للعام الحالي، إلى أن عدد طلبات الأشخاص الذي حصلوا على المساعدة القانونية العام الماضي بلغ 723 من أصل 1560 مستهدفا، بينما تستهدف الحكومة زيادة عدد من يحصلون على هذه المساعدة للعام الحالي ليصل لـ1800، وقد أوضحت وزارة العدل لـ"الغد"، أنها تلقت العام الحالي 1128 طلبا، وتلقت العام الماضي 957 طلبا، دون الإفصاح عن عدد القضايا التي حصلت على المساعدة فعليا.
وبين قانونيون وحقوقيون، أن المساعدة القانونية التي تقدمها الوزارة، تسهل الوصول للعدالة بأنواعها كافة، وذلك بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وبما يحقق حقوق الإنسان.
وأشاروا إلى أن التوسع في تقديمها، يضاعف ثقة الأشخاص بالنظام القضائي، ويعزز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم، وبالتالي زيادة الالتزام بالقانون وتقليل اتجاهات ارتكاب الجرائم، ما ينعكس على تحسين إجراءات التقاضي وزيادة احترام الناس للقانون.
وبين هؤلاء أن المساعدة القانونية نصت عليها التشريعات منذ الستينيات، وقد وردت في قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1961، وجرى التوسع بها خلال الأعوام الأخيرة الماضية، ما يعتبر أمرا ايجابيا، خصوصاً وأن ذلك يواكب المستجدات والمتغيرات التي تؤثر على الأفراد، وأهمها الوضع الاقتصادي لهؤلاء.
وخصصت موازنة العام الحالي 50 ألف دينار لبند "المساعدة القانونية أمام المحاكم"، وهو المبلغ ذاته المخصص للعام الماضي، كما خصصت 460 ألفا للعام الحالي لبند "المساعدة القانونية" مقارنة بـ400 ألف دينار العام الماضي.
وتحدد التشريعات من يحصل على المساعدة القانونية من الحكومة، وذلك ضمن نظام "المساعدة القانونيّة" المقر في العام 2018، والصادر بمقتضى المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 في المادة (3) منه، على مجموعة معايير يجري الاعتماد عليها لغايات استحقاق المساعدة القانونية، وتتمثل بـ: ألا يتجاوز الدخل الإجمالي الشهري لأسرة طالب المساعدة القانونية 400 دينار، وألا يملك طالبها أي أموال غير منقولة، باستثناء بيت السكن، أو أموال منقولة، باستثناء الدخل الشهري المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وأن يكون نوع الجريمة جناية، وليست له أسبقية جرمية بحكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة".
كما نصت، على أن "للوزير في حالات خاصة ومبررة، الموافقة على تقديم المساعدة القانونية لمن يملك أموالا غير منقولة".
كما نصت المادة (4) من النظام نفسه، على تتبع الأسس والأولويات عند منح المساعدة القانونية لطالبيها، وهي بحسب "الفئة"، تعطى الأولوية للأحداث، فالمسنين، والنساء، والأشخاص ذوي الاعاقة، وأي فئة أخرى يقررها الوزير، إلى جانب أن الأولوية تكون بعد ذلك بحسب "مدة العقوبة في الجناية، بحيث تمنح الأولوية للجناية التي تكون مدة عقوبتها أطول"، وأخيراً "بحسب عدد أفراد الأسرة، بحيث تمنح الأولوية لطالب المساعدة القانونية ضمن الأسرة ذات العدد الأكبر".
نائب نقيب المحامين وليد العدوان، أكد بأن المساعدة التي تقدم عن طريق الوزارة، تقدم بمساعدة نقابة المحامين، إذ تجري مراسلتها للنقابة، وبدورها تنسب النقابة بأسماء المحامين، وهذا ضمن نظام المساعدة القانونية لعام 2018 الذي تطبقه الوزارة التي تدفع أجورها من صندوقها.
على أن العدوان، أشار إلى أن النقابة تقدم أيضاً هذه المساعدة في جميع أنواع القضايا، فلديها هيئة عامة مستعدة لتقديم المساعدة، تضم 16 ألف محام، وهي غير مدفوعة الأجر.
أستاذ القانون العام المشارك عميد كلية الحقوق بجامعة البتراء د.علي الدباس، قال إن المساعدة القانونية، حق من حقوق الإنسان، كفلته الدولة في تشريعاتها تاريخيا، بحيث نصت على تقديم هذا الحق بتعيين محامي دفاع عمن يتهم بجناية (حكمها يزيد على 10 سنوات)، ثمّ تطور ذلك في الأعوام الأخيرة، ليشمل الجنح ومساعدة غير القادرين ماليا على تغطية تكاليف الدفاع عن أنفسهم.
ووفقا للدباس، فالتوسع في هذا الشكل من المساعدة، إيجابي، وينسجم وحقوق الإنسان، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للأفراد.
مدير المشاريع في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة، قال إن المساعدة القانونية، حق مهم من حقوق الإنسان، وعنصر إساس من عناصر المحاكمة العادلة، وتمتع الأشخاص بحقوقهم الأساسية وضمانتها.
ولفت شبانة إلى أنها، لا تتعلق بمساعدة من يواجهون السلطات القضائية أو سلطات إنفاذ القانون فقط، بل تشمل الضحايا والشهود وغيرهم، بحيث يحتاج الناس للمشورة القانونية والتوعية والتثقيف القانوني.
وقد أكدت المعايير الدولية - وفقاً لشبانة - على الحق في الحصول على المساعدة القانونية في عديد من المعاهدات والاتفاقيات والإعلانات والمبادئ، موضحا أهمية حماية هذا الحق وممارسته على أرض الواقع، إذ أنه يزيد من ثقة الأشخاص بالنظام القضائي، ويسهم بتعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم، وبالتالي الالتزام بالقانون، وفق.
وأضاف، أن هذا يقلل من اتجاهات ارتكاب الجرائم، ويحسن من إجراءات التقاضي ويزيد احترام الناس للقانون، بالإضافة إلى أنه يخفض مدد الفصل في الدعاوى، ويسهم بالحد من الاكتظاظ في السجون ومراكز التوقيف، كما أن له أهمية بالغة بحماية حقوق الضحايا والشهود.
ومن أمثلة هذه المعايير، أن "لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي، من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون"، و"يسمح للسجناء بالدفاع عن أنفسهم شخصيا، أو عن طريق المساعدة القانونية، عندما تتطلب مصلحة العدالة ذلك"، وفقه.
وأشار إلى أنه "يزود كل سجين فور دخوله السجن بمعلومات مكتوبة عن: حقوقه، والطرائق المسموحة لطلب المعلومات والحصول على مشورة قانونية، بما في ذلك من برامج المساعدة القانونية"، و"التكفل بجميع الإجراءات والضمانات الإجرائية الأساسية، كافتراض البراءة والحق في الإبلاغ بالتهم الموجهة والتزام الصمت والحصول على خدمات محام".
كما بين أنه "للحدث الحق في أن يمثله طوال سير الإجراءات القضائية مستشاره القانوني، أو أن يطلب أن تنتدب له المحكمة محاميا مجانيا حين ينص قانون البلد على جواز ذلك"، و"إذا لم يكن للشخص المحتجز محام اختاره بنفسه، يكون له الحق في محام تعينه له سلطة قضائية، أو سلطة أخرى في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك، ودون أن يدفع شيئا إذا كان لا يملك الموارد الكافية للدفع".
كما "يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية، وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق بالطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وبأن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل"، و"إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه".
وأكد شبانة، أن هناك جهات متعددة يمكنها تقديم المساعدة القانونية مثل الجهات الرسمية المعنية بالشأن القضائي، كالمجلس القضائي ووزارة العدل، وأيضا الجهات غير الحكومية كنقابات المحامين والمنظمات غير الحكومية، ضمن برامج وأنشطة متعددة مثل التمثيل القانوني والتدريب والتوعية القانونية والتثقيف المجتمعي، وعن طريق وسائل الإعلام واللقاءات العامة والخاصة والعيادات القانونية والبوسترات والنشرات والكتيبات.
وتنص المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 على أنه "في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام، أو الأشغال المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر، يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة، وإذا قام المتهم بإعلام المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه، ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة أتعابه وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية".
وإذا "تغيب المحامي الذي اختاره المتهم، أو الذي عينه المدعي العام أو رئيس الهيئة عن حضور إحدى جلسات المحاكمة دون عذر تقبله المحكمة، فعليها تعيين محام آخر لتمثيل المتهم لمتابعة إجراءات المحاكمة المقررة لتلك الجلسة".
كما نصّت، على أنّه "في الجنايات التي يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات، يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، إحالة طلب المتهم إلى وزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين، لتقديم المساعدة القانونية له أمام المحكمة إذا وجدت مسوغات لذلك".
كذلك ترى أن "للجهات الرسمية المختصة، أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على تعيين محام، تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له، وفق أحكام التشريعات النافذة وبالتنسيق مع النقابة".
أما الفقر (5) من المادة ذاتها فتنص على أنه "ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم)، تشرف عليه الوزارة وتدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة، بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه".



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