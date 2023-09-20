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طقس خريفي معتدل اليوم وغدا

9/20/2023 4:23:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في شرق المملكة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
فيما يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت ، لتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15 وفي مرتفعات الشراة 28 - 14، وفي مناطق البادية 35 - 16، وفي مناطق السهول 31 - 17، وفي الأغوار الشمالية 38 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 25، وفي البحر الميت 39 - 24، وفي خليج العقبة 37 - 23 درجة مئوية.- (بترا)



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