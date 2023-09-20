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إطلاق أول منصة رقمية أردنية تهتم بالصم

9/20/2023 4:23:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلقت مساء أمس الثلاثاء، منصة "مسموع" الرقمية، وهي أول منصة رقمية أردنية تهتم بالصم، تقوم على نشر محتوى تعليمي وترفيهي بلغة الإشارة العربية، في حفل أقيم في "مرسم أم جنين"، في جبل اللويبدة.
ويأتي إطلاق المنصة الرقمية، بتنظيم من فريق عمل فيلم "سكون"، المنتجة بتول إبراهيم والمخرجة دينا نصار، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ونادي سمو الأمير علي للصم.
وانبثقت فكرة منصة "مسموع"، من الحملة التوعوية المرافقة للفيلم الروائي القصير "سكون" الذي يجسد رحلة شخصية لـ"هند"، الفتاة الموهوبة وبطلة الكراتيه ذات الإعاقة السمعية، والتي تؤدي دورها ملك نصار "11 عاماً" وهي من الصم.
وقالت مخرجة الفيلم دينا ناصر لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"،ان العمل يهدف الى خلق مساحة آمنة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية مع الفنانين والتقنيين العاملين في الفيلم، حيث تم تدريبهم على العمل في مجال صناعة الأفلام من مختلف التخصصات.
وتحدثت مجموعة من صناع المحتوى الرقمي خلال حفل إطلاق منصة "مسموع"، عن المبادرة التي قامت بها شركة "مد مشّوش" للإنتاج، والتي تحولت من فيلم يحكي عن فتاة صماء، إلى مشروع إعلامي يهدف إلى مساعدة الصم على التعرف على ما يدور حولهم، من موضوعات اجتماعية و إنسانية وتعلمية وترفيهية، حيث يسهم صناع المحتوى الذين يجيدون لغة الإشارة، إلى تعريف الصم على شتى الموضوعات، من خلال مواد إعلامية يتم تقديمها عبر المنصة..
وأوضخت المخرجة ناصر أن فيلم "سكون" سيقوم بجولة عربية وعالمية للمشاركة في عدة مهرجانات سينمائية، قبل أن يتم الاحتفاء به وعرضه رسمياً، صيف العام المقبل في الأردن، مضيفة أن أول عروض الفيلم الذي تبلغ مدته 18 دقيقة، سيكون في "مهرجان البحر الأحمر السينمائي"، الذي سيقام في شهر كانون الأول المقبل في مدينة جدة السعودية.- (بترا)







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