أمن الدولة تعقد اليوم أولى جلسات محاكمة العدوان

أمن الدولة تعقد اليوم أولى جلسات محاكمة العدوان
التاريخ
9/20/2023 4:23:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تعقد محكمة أمن
الدولة اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان و13 متهما آخرين.
وأحال النائب
العام للمحكمة في وقت سابق، القضية للمحكمة وأسند للمتهمين أربع تهم هي: تصدير
أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافا لأحكام المواد 3/
و، و7/ ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 / و
من القانون ذاته مكرر 4 مرات.
وأسند النائب
العام للمتهمين جريمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع
بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال
من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بالاشتراك.
وكان مجلس
النواب اتخذ في أيار الماضي، قرارا برفع الحصانة عن النائب العدوان بعد طلب من
نيابة محكمة أمن الدولة.
MENAFN20092023000072011014ID1107103563
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.