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إردوغان ونتنياهو يلتقيان للمرة الأولى وسط تحسن العلاقات

9/20/2023 4:23:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى، أمس الثلاثاء، وذلك في ظل تحسن بطيء للعلاقات بين البلدين، التي توترت بسبب الخلافات بشأن السياسات تجاه الفلسطينيين، وفقاً لوكالة ((رويترز)).
وجاء، في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن اردوغان ونتنياهو، اللذين أجريا محادثات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفقا على تبادل الزيارات قريباً.
وقالت ((القناة 12)) التلفزيونية الإسرائيلية إن إردوغان قد يسعى للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، الشهر المقبل، بزيارة مسجد كبير في القدس. وليس هناك تأكيد رسمي للتقرير.
وانهارت العلاقات بين الحليفين السابقين، بعد أن قتلت القوات الإسرائيلية 10 أتراك في غارة عام 2010 على سفينة لناشطين مؤيدين للفلسطينيين حاولت كسر حصار على قطاع غزة الذي تحكمه حركة ((حماس)).
وطردت أنقرة السفير الإسرائيلي، وهي خطوة جرى التراجع عنها في 2016، لكنها تكررت بعد ذلك بعامين بسبب مقتل عشرات الفلسطينيين، الذين شاركوا في احتجاجات عنيفة على حدود غزة. وطردت إسرائيل، التي اشتكت من استضافة أنقرة قادة من ((حماس))، السفير التركي في 2018.
وساعدت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتركيا، في مارس (آذار) 2022، والتي أعقبتها زيارتان من وزيري الخارجية، على تحسين العلاقات بعد أكثر من عقد من التوتر.
وقالت الرئاسة التركية، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي ((إكس)) حول اجتماعهما، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الزعيمين ناقشا موضوعات سياسية واقتصادية وإقليمية، بالإضافة إلى القضية الإسرائيلية الفلسطينية.
وأوضحت الرئاسة أن إردوغان قال لنتنياهو إن البلدين يمكنهما التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، والابتكار والذكاء الاصطناعي، وكذلك الأمن الإلكتروني.
وكان قطاع الطاقة هو المجال الرئيسي للتعاون المحتمل.
وأوضح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الذي شارك في الاجتماع: ((ناقش الاجتماع فرص التعاون في مجال الطاقة بشكل أساسي، في مجالات مثل استكشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه والتجارة فيه)).-(وكالات)



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