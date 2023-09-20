Wednesday, 20 September 2023 01:23 GMT

الأردن يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

9/20/2023 4:23:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان مساء الثلاثاء على مدينة جنين، وحذرت من استمرار دوامة العنف.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، على ضرورة وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية كافة، محذرا من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف.
كما شدد أيضا، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذا التصعيد، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، ضرورة حماية المدن الفلسطينية من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري.



MENAFN20092023000072011014ID1107103559

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث