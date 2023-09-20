الأردن يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

الأردن يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
التاريخ
9/20/2023 4:23:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان مساء الثلاثاء على مدينة جنين، وحذرت من استمرار دوامة العنف.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، على ضرورة وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية كافة، محذرا من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف.
كما شدد أيضا، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذا التصعيد، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، ضرورة حماية المدن الفلسطينية من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري.
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