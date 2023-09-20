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حلوى النيكوتين.. خطر مقنن يهدد الأطفال والشباب

9/20/2023 4:23:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد السماح ببيعها وعدم تصنيفها كمنتجات "تبغ"، حذرت تقارير بريطانية من شراء الأطفال جرعات مكثفة من "حلوى النيكوتين".

ويباع مسحوق النيكوتين في بريطانيا داخل أكياس بحجم العلكة، وتوضع في الفم ليمتصها الجسم، وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن بعض منتجات حلوى النيكوتين تتميز بنكهات جذابة للأطفال.

وأضافت الصحيفة أن حلوى النيكوتين تشبه منتجات الجيلي والفراولة، وتباع في عبوات ذات ألوان زاهية ومزينة بشخصيات كرتونية، مما يغري الأطفال لشرائها، وهو ما تحذر التقارير من إمكانية حدوثه.




ولا تصنف السلطات البريطانية هذه الحلوى ضمن منتجات التبغ، ومن السهل بيعها للأطفال بشكل قانوني، كما يروج بعض البائعين لحلوى النيكوتين عبر الإنترنت على أنها "بديل صحي للتدخين الإلكتروني".

ودعت جماعات مناهضة للتدخين السلطات إلى سد هذه الثغرة التي تسمح ببيع هذه المنتجات للأطفال، إذ يحتوي كيس حلوى النيكوتين على 33 مليغرام من هذه المادة، مقابل 15 مليغراما في السيجارة الواحدة.

وقالت مسؤولة سياسة الإدمان بجمعية مديري الصحة العامة في بريطانيا، أليس وايزمان، لـ"تايمز" إن بيع أقراص النيكوتين يسبب الإدمان للأطفال والشباب، وهو "أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأضافت: "يجب أن تضع الحكومة قيودًا لحماية الأطفال والشباب من شراء هذا المنتج، كما يجب إجراء أبحاث أكثر لمعرفة المزيد عن التأثيرات الصحية طويلة المدى لاستخدام حلوى النيكوتين". -وكالات

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