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اليرموك تقدم قروضا ومساعدات لطلبتها بقيمة 100 ألف دينار

9/20/2023 4:21:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، إن مواصلة طلبة الجامعة لمسيرتهم الدراسية واجتياز كل منهم لمتطلباتها بيسر وسهولة أولوية لدى الجامعة.
وقال مسّاد لدى ترؤسه اجتماع كل من لجنة صندوق التبرعات ولجنة صندوق الطلبة في الجامعة، إن توفير الدعم المالي للطلبة المحتاجين، ومساندتهم لتجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها، وتمكينهم من مواصلة دراستهم بيسر وسهولة يعد أولوية تحرص الجامعة على تنفيذها بالتعاون والتشاركية مع المتبرعين من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، ومن المجتمع المحلي.
ووجه الشكر والتقدير إلى كافة المتبرعين، كما أشار إلى أهمية تكثيف الجهود نحو زيادة موارد الصندوقين، وزيادة عدد الطلبة المنتفعين منهما.
وخلال الاجتماع قررت لجنة صندوق الطلبة منح الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض من الصندوق وانطبقت عليهم الشروط وعددهم (319) طالبا وطالبة قرضا ماليا يعادل رسوم الساعات الدراسية التي سجلها للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023/2024 شريطة أن لا تزيد قيمة القرض عن رسوم (9) ساعات دراسية معتمدة، وبلغت القيمة الإجمالية للقروض المقدمة 733. 86 دينار.
كما قررت لجنة صندوق التبرعات، منح الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على مساعدة مالية وانطبقت عليهم الشروط وعددهم (58) طالبا وطالبة مساعدة مالية تعادل رسوم الساعات الدراسية التي سجلها للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023- 2024 شريطة أن لا تزيد قيمة المساعدة عن رسوم (9) ساعات دراسية معتمدة، وبلغت قيمة المساعدات المقدمة 156. 15 دينار.
يذكر أن رئيس الجامعة هو من يترأس كل من لجنة صندوق الطلبة ولجنة صندوق التبرعات، وتضم اللجنتين في عضويتهما كل من عميد شؤون الطلبة، ومدير دائرة القبول والتسجيل، ومدير الدائرة المالية، ومدير دائرة الخدمات الطلابية في عمادة شؤون الطلبة، كما تضم لجنة صندوق التبرعات عميد كلية الأعمال، فيما تضم لجنة صندوق الطلبة في عضويتها الدكتورة تغريد حجازي من كلية التربية.



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