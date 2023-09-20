شركة Huawei وocean Research Andnservation Association (ORCA) توضحان كيفية حمايتهما للحياة البحرية في أيرلندا

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت Ocean Research and Conservation Association (ORCA) في أيرلندا وشركة Huawei Ireland أحدث النتائج الرئيسية عن حماية الحياة البحرية في أيرلندا، والتي تم التوصل إليها في أثناء عملهما المشترك على مشروع Smart Whales Sound. وقد جاء الإعلان في أثناء قمة OceanTech المقامة في بالتيمور بأيرلندا.
توصلت الدراسة المشتركة إلى أن الممرات الملاحية الواقعة في بحر سلتيك جنوب أيرلندا لها دور كبير في إحداث تلوث ضوضائي في البيئة البحرية، وقد خلصت أبحاث سابقة إلى أن الضوضاء الحادثة في المحيطات يمكنها التأثير على العديد من الفصائل البحرية، ومنها الفقمات والأسماك وحتى الحبار؛ كما يمكن أن تشكل خطرًا على بقاء الحيتان.
وحتى الآن، أظهر نظام رصد الفصائل المتعددة في الوقت الفعلي أن له انعكاسات ملموسة على البيئة البحرية، إذ يمكنه توفير إشعارات في الوقت الفعلي إلى السفن في المناطق التي تقطن فيها الحيتان، وذلك بفضل نظام الحصول على المعلومات الصوتية الجديد. جدير بالذكر أن النظام يمكنه أن يساعد في تخطيط البنية التحتية البحرية الرئيسية، مثل مرافق الطاقة المتجددة البحرية، بغية تقليل تأثير الضوضاء على الحياة البحرية في أثناء مرحلة الإنشاء.
صرح Emer Keaveney، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي في ORCA Ireland، قائلاً:
"يمكن أن تؤثر الضوضاء الصادرة عن أنشطة الملاحة والأنشطة البشرية الأخرى تأثيرًا سلبيًا للغاية على الكائنات البحرية، مثل الحيتان والدلافين، إذ يمكن للضوضاء الصادرة عن السفن، مثل الطنين المنخفض لسفينة الحاويات أن تخفي نداءات الحيتان وأن تؤثر تأثيرًا سلبيًا على التواصل بين الحيوانات وإستراتيجيات تاريخ الحياة المهمة، مثل التغذية المتسقة أو نقل الحيوانات خارج الموائل المهمة."
"توفر التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا فرصة متزايدة لاستخدام هذه الابتكارات بغية خدمة الصالح العام وتعزيز تصورنا للعالم الطبيعي. ولتحقيق هذا الهدف، نستخدم ModelArts [منصة تطوير الذكاء الاصطناعي] والتخزين السحابي من Huawei، إلى جانب التعلم الآلي، بهدف أتمتة مراقبة الحياة البرية من أجل الحفاظ على البيئة البحرية."
علق Luis Neves، الرئيس التنفيذي في Global Enabling Sustainability Initiative، قائلاً:
"إن العمل على التقاط الأصوات في المحيطات وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة بغية تعزيز تصورنا للبيئة البحرية وتفاعلاتها المعقدة والتهديدات المتنوعة التي تطولها له أهمية بالغة. ولا يؤدي هذا المسعى النبيل إلى تسهيل المشاركة العامة على نطاق أوسع فحسب بل يمتد أثره ليعزز أيضًا فعالية مبادرات الحفاظ على البيئة، مما يسهم في نهاية المطاف في بقاء الفصائل البحرية والحفاظ على صحتها".
"ونحن في GeSI، يحدونا بالغ الفخر بأن عضوتنا Huawei تتولى دفة القيادة مستخدمة ابتكاراتها ونماذج الذكاء الاصطناعي/التعلم العميق المتطورة للكشف عن فصائل الحيوانات البحرية وتحديدها تلقائيًا وبالتالي دعم مبادرات الحفاظ على الدلافين والحيتان."
صرح Luke McDonnell، رئيس قسم العلاقات العامة في Huawei Ireland، قائلاً:
"تؤمن Huawei بمبدأ مفاده أنه يجب ألا يتخلف أحد عن الركب في العالم الرقمي، وقد حملنا على عاتقنا مهمة وضع الشمول الرقمي على رأس الأولويات في عملنا. وبالإضافة إلى حماية البيئة، نرى أن التقنيات الرقمية تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في العديد من المجالات الأخرى، فهذه التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة و5G يجري دمجها بسرعة ويتم تطبيقها على نطاق واسع في مختلف الصناعات، وهذا من شأنه تسهيل التحول الرقمي وإحداث تنمية مستدامة اجتماعيًا واقتصاديًا، كما يعود بالنفع الكثير على المجتمع ككل."
بدءًا من مارس 2021، يبدأ العمل في مشروع ORCA Ireland Smart Whale Sounds بالتعاون مع Rainforest Connection (RFCx) وبدعم من Huawei Ireland في إطار مبادرة TECH4ALL، بصفته أول دراسة للصوتيات الحيوية البحرية في الوقت الفعلي في البلاد. هذا، ويشير التحليل الأولي إلى أن الساحل الجنوبي لأيرلندا هو "بؤرة حيوية" للحيوانات البحرية (الحيتان والدلافين وخنازير البحر)، كما تشكل الحيوانات البحرية ما يقرب من نصف الحيوانات الموجودة ضمن الحدود البحرية والبرية لأيرلندا. وجدير بالذكر أن الثدييات البحرية تشكل ثلث الحيوانات الموجودة على وجه الأرض.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN20092023004146001356ID1107103540