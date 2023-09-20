شركة Huawei وocean Research Andnservation Association (ORCA) توضحان كيفية حمايتهما للحياة البحرية في أيرلندا

توصلت الدراسة المشتركة إلى أن الممرات الملاحية الواقعة في بحر سلتيك جنوب أيرلندا لها دور كبير في إحداث تلوث ضوضائي في البيئة البحرية، وقد خلصت أبحاث سابقة إلى أن الضوضاء الحادثة في المحيطات يمكنها التأثير على العديد من الفصائل البحرية، ومنها الفقمات والأسماك وحتى الحبار؛ كما يمكن أن تشكل خطرًا على بقاء الحيتان.

وحتى الآن، أظهر نظام رصد الفصائل المتعددة في الوقت الفعلي أن له انعكاسات ملموسة على البيئة البحرية، إذ يمكنه توفير إشعارات في الوقت الفعلي إلى السفن في المناطق التي تقطن فيها الحيتان، وذلك بفضل نظام الحصول على المعلومات الصوتية الجديد. جدير بالذكر أن النظام يمكنه أن يساعد في تخطيط البنية التحتية البحرية الرئيسية، مثل مرافق الطاقة المتجددة البحرية، بغية تقليل تأثير الضوضاء على الحياة البحرية في أثناء مرحلة الإنشاء.

صرح Emer Keaveney، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي في ORCA Ireland، قائلاً:

"يمكن أن تؤثر الضوضاء الصادرة عن أنشطة الملاحة والأنشطة البشرية الأخرى تأثيرًا سلبيًا للغاية على الكائنات البحرية، مثل الحيتان والدلافين، إذ يمكن للضوضاء الصادرة عن السفن، مثل الطنين المنخفض لسفينة الحاويات أن تخفي نداءات الحيتان وأن تؤثر تأثيرًا سلبيًا على التواصل بين الحيوانات وإستراتيجيات تاريخ الحياة المهمة، مثل التغذية المتسقة أو نقل الحيوانات خارج الموائل المهمة."

"توفر التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا فرصة متزايدة لاستخدام هذه الابتكارات بغية خدمة الصالح العام وتعزيز تصورنا للعالم الطبيعي. ولتحقيق هذا الهدف، نستخدم ModelArts [منصة تطوير الذكاء الاصطناعي] والتخزين السحابي من Huawei، إلى جانب التعلم الآلي، بهدف أتمتة مراقبة الحياة البرية من أجل الحفاظ على البيئة البحرية."

علق Luis Neves، الرئيس التنفيذي في Global Enabling Sustainability Initiative، قائلاً:

"إن العمل على التقاط الأصوات في المحيطات وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة بغية تعزيز تصورنا للبيئة البحرية وتفاعلاتها المعقدة والتهديدات المتنوعة التي تطولها له أهمية بالغة. ولا يؤدي هذا المسعى النبيل إلى تسهيل المشاركة العامة على نطاق أوسع فحسب بل يمتد أثره ليعزز أيضًا فعالية مبادرات الحفاظ على البيئة، مما يسهم في نهاية المطاف في بقاء الفصائل البحرية والحفاظ على صحتها".

"ونحن في GeSI، يحدونا بالغ الفخر بأن عضوتنا Huawei تتولى دفة القيادة مستخدمة ابتكاراتها ونماذج الذكاء الاصطناعي/التعلم العميق المتطورة للكشف عن فصائل الحيوانات البحرية وتحديدها تلقائيًا وبالتالي دعم مبادرات الحفاظ على الدلافين والحيتان."

صرح Luke McDonnell، رئيس قسم العلاقات العامة في Huawei Ireland، قائلاً:

"تؤمن Huawei بمبدأ مفاده أنه يجب ألا يتخلف أحد عن الركب في العالم الرقمي، وقد حملنا على عاتقنا مهمة وضع الشمول الرقمي على رأس الأولويات في عملنا. وبالإضافة إلى حماية البيئة، نرى أن التقنيات الرقمية تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في العديد من المجالات الأخرى، فهذه التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة و5G يجري دمجها بسرعة ويتم تطبيقها على نطاق واسع في مختلف الصناعات، وهذا من شأنه تسهيل التحول الرقمي وإحداث تنمية مستدامة اجتماعيًا واقتصاديًا، كما يعود بالنفع الكثير على المجتمع ككل."

بدءًا من مارس 2021، يبدأ العمل في مشروع ORCA Ireland Smart Whale Sounds بالتعاون مع Rainforest Connection (RFCx) وبدعم من Huawei Ireland في إطار مبادرة TECH4ALL، بصفته أول دراسة للصوتيات الحيوية البحرية في الوقت الفعلي في البلاد. هذا، ويشير التحليل الأولي إلى أن الساحل الجنوبي لأيرلندا هو "بؤرة حيوية" للحيوانات البحرية (الحيتان والدلافين وخنازير البحر)، كما تشكل الحيوانات البحرية ما يقرب من نصف الحيوانات الموجودة ضمن الحدود البحرية والبرية لأيرلندا. وجدير بالذكر أن الثدييات البحرية تشكل ثلث الحيوانات الموجودة على وجه الأرض.

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