Julie Gerardi تنضم إلى Parse Biosciences في منصب نائبة الرئيس لتطوير الأعمال

Julie Gerardi تنضم إلى Parse Biosciences في منصب نائبة الرئيس لتطوير الأعمال
التاريخ
9/20/2023 4:18:03 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Parse Biosciences ، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول تسلسل الخلايا المفردة القابلة للوصول والتطور، أن Julie Gerardi قد انضمت إلى الشركة بصفة نائبة الرئيس لتطوير الأعمال. وستقود Julie Gerardi الاستراتيجية التجارية للتطبيقات واسعة النطاق لمنصات Evercode Whole Transcriptome و Evercode TCR و CRISPR Detect المختصة باكتشاف الأدوية الصيدلانية وتطويرها الخاصة بالشركة.
صرَّح Alex Rosenberg، الرئيس التنفيذي، والمؤسس المشارك لـ Parse Biosciences، والحاصل على درجة الدكتوراه، قائلًا: "مع تزايد الطلب على حل تسلسل الخلية المفردة الذي تقدمه Parse Biosciences في مجال اكتشاف الأدوية، حرصنا على ضم موهبة يمكنها أن تساعدنا خلال هذه المرحلة القادمة من التوسع. تتمتع Julie بالفهم المتأصل لهذا السوق، والخبرة، والعلاقات، وهو الأمر الذي من شأنه تسريع نمونا الكبير بالفعل. إننا سعداء بانضمامها إلينا".
تضيف Gerardi، وهي عالمة كيمياء حيوية بالتدريب، خبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال اكتشاف الأدوية إلى هذا الدور الجديد، حيث قادت العمليات التجارية في مؤسسات صغيرة وكبيرة الحجم، بدءًا من الشركات الناشئة، وحتى شركات مدرجة في قائمة Fortune 500. وقد انضمت إلى Parse Biosciences قادمة من TemLabs، حيث شغلت منصب نائبة الرئيس لتطوير الأعمال، وأشرفت على العمليات التجارية، وبناء النمذجة البيولوجية، وبرامج الأورام العضوية.
وخلال مسيرتها، كانت نائبة رئيس المبيعات العالمية، والعمليات التجارية - البيولوجيا الاصطناعية في Telesis Bio، وكانت أيضًا مديرة أولى لتطوير الأعمال، وتحليل البروتين المكاني للأسواق الاستراتيجية - علم الأورام في Definiens، حيث كانت شريكة استراتيجية في اندماجهم في AstraZeneca. وقد درست الكيمياء الحيوية في جامعة تينيسي بنوكسفيل، وحصلت على شهادة في إدارة التكنولوجيا الحيوية من كلية مينلو.
وذكرت Gerardi قائلة: "تتيح منصة Evercode إمكانية تطبيق أساليب تسلسل الخلية المفردة من الجيل التالي على ملايين الخلايا من مئات العينات في دراسة واحدة، ما يوفر النطاق والحجم اللازمين للتغلب على قيود تسلسل الخلية المفردة التقليدي. تستعد Parse Biosciences للدخول في المرحلة التالية من التوسع القادم في تسلسل الخلية المفردة من الجيل التالي، ويشرفني ويسعدني أن أكون جزءًا من الفريق الموهوب الذي يقود هذه التطورات.
نبذة عن Parse Biosciences
تُعد Parse Biosciences شركة عالمية متخصصة في علوم الحياة، وتتمثل مهمتها في تسريع التقدم في مجال صحة الإنسان والبحث العلمي. تمكّن الباحثون من إجراء تسلسل الخلايا المفردة بنطاق وسهولة غير مسبوقين، وقد أتاح نهجها الرائد اكتشافات غير مسبوقة في علاج السرطان، وإصلاح الأنسجة، والعلاج بالخلايا الجذعية، وأمراض الكلى والكبد، ونمو الدماغ، والجهاز المناعي.
بفضل التكنولوجيا التي طورها المؤسسان المشاركان Alex Rosenberg و Charles Rفي جامعة واشنطن، نجحت Parse Biosciences في جمع رأس مال يزيد عن 50 مليون دولار أمريكي، ويستخدم منتجاتها الآن ما يقرب من 1.000 زبون في جميع أنحاء العالم. تشمل محفظتها المتطورة منصات Evercode Whole Transcriptome و Evercode TCR و CRISPR Detect، بالإضافة إلى حل لتحليل البيانات.
يقع مقر Parse Biosciences في منطقة ساوث ليك يونيون النابضة بالحياة في سياتل، حيث توسعت مؤخرًا إلى مقر جديد، ومختبر على أحدث طراز. لمعرفة المزيد، تفضَّل بزيارة .
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