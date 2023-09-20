Julie Gerardi تنضم إلى Parse Biosciences في منصب نائبة الرئيس لتطوير الأعمال

صرَّح Alex Rosenberg، الرئيس التنفيذي، والمؤسس المشارك لـ Parse Biosciences، والحاصل على درجة الدكتوراه، قائلًا: "مع تزايد الطلب على حل تسلسل الخلية المفردة الذي تقدمه Parse Biosciences في مجال اكتشاف الأدوية، حرصنا على ضم موهبة يمكنها أن تساعدنا خلال هذه المرحلة القادمة من التوسع. تتمتع Julie بالفهم المتأصل لهذا السوق، والخبرة، والعلاقات، وهو الأمر الذي من شأنه تسريع نمونا الكبير بالفعل. إننا سعداء بانضمامها إلينا".

تضيف Gerardi، وهي عالمة كيمياء حيوية بالتدريب، خبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال اكتشاف الأدوية إلى هذا الدور الجديد، حيث قادت العمليات التجارية في مؤسسات صغيرة وكبيرة الحجم، بدءًا من الشركات الناشئة، وحتى شركات مدرجة في قائمة Fortune 500. وقد انضمت إلى Parse Biosciences قادمة من TemLabs، حيث شغلت منصب نائبة الرئيس لتطوير الأعمال، وأشرفت على العمليات التجارية، وبناء النمذجة البيولوجية، وبرامج الأورام العضوية.

وخلال مسيرتها، كانت نائبة رئيس المبيعات العالمية، والعمليات التجارية - البيولوجيا الاصطناعية في Telesis Bio، وكانت أيضًا مديرة أولى لتطوير الأعمال، وتحليل البروتين المكاني للأسواق الاستراتيجية - علم الأورام في Definiens، حيث كانت شريكة استراتيجية في اندماجهم في AstraZeneca. وقد درست الكيمياء الحيوية في جامعة تينيسي بنوكسفيل، وحصلت على شهادة في إدارة التكنولوجيا الحيوية من كلية مينلو.

وذكرت Gerardi قائلة: "تتيح منصة Evercode إمكانية تطبيق أساليب تسلسل الخلية المفردة من الجيل التالي على ملايين الخلايا من مئات العينات في دراسة واحدة، ما يوفر النطاق والحجم اللازمين للتغلب على قيود تسلسل الخلية المفردة التقليدي. تستعد Parse Biosciences للدخول في المرحلة التالية من التوسع القادم في تسلسل الخلية المفردة من الجيل التالي، ويشرفني ويسعدني أن أكون جزءًا من الفريق الموهوب الذي يقود هذه التطورات.

نبذة عن Parse Biosciences

تُعد Parse Biosciences شركة عالمية متخصصة في علوم الحياة، وتتمثل مهمتها في تسريع التقدم في مجال صحة الإنسان والبحث العلمي. تمكّن الباحثون من إجراء تسلسل الخلايا المفردة بنطاق وسهولة غير مسبوقين، وقد أتاح نهجها الرائد اكتشافات غير مسبوقة في علاج السرطان، وإصلاح الأنسجة، والعلاج بالخلايا الجذعية، وأمراض الكلى والكبد، ونمو الدماغ، والجهاز المناعي.

بفضل التكنولوجيا التي طورها المؤسسان المشاركان Alex Rosenberg و Charles Rفي جامعة واشنطن، نجحت Parse Biosciences في جمع رأس مال يزيد عن 50 مليون دولار أمريكي، ويستخدم منتجاتها الآن ما يقرب من 1.000 زبون في جميع أنحاء العالم. تشمل محفظتها المتطورة منصات Evercode Whole Transcriptome و Evercode TCR و CRISPR Detect، بالإضافة إلى حل لتحليل البيانات.

يقع مقر Parse Biosciences في منطقة ساوث ليك يونيون النابضة بالحياة في سياتل، حيث توسعت مؤخرًا إلى مقر جديد، ومختبر على أحدث طراز. لمعرفة المزيد، تفضَّل بزيارة .

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