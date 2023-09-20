انتقال Experian إلى المركز السادس في تصنيف IDC Fintech لأفضل 100 شركة لعام 2023

وتعليقًا على ذلك، يقول Alex Lintner، الرئيس التنفيذي لشركة Experian Software Solutions: "تعكس هذه الأوسمة الجهود المذهلة التي يبذلها الأشخاص الذين يعملون في Experian. وهم مجموعة من الأشخاص الذين يكرسون جهودهم للقيام بالخطوات الصحيحة لصالح عملائنا، وتعزيز ثقافة الابتكار، ويركزون تركيزًا جمًا على تحويل الاستثمارات وقرارات خارطة الطريق التي نتخذها إلى قيمة مباشرة لمن يشتري تطبيقاتنا ومنصتنا. وفرقنا متحمسة لفهم الاحتياجات الفريدة لعملائنا وتهدف دائمًا إلى تقديم نماذج متقدمة ورؤى بيانات شاملة تعمل على تسريع وتيرة التقدم في أعمالهم، وتعزيز المزيد من الشمول المالي وتخفيف المخاطر الناجمة عن أشكال الاحتيال المتطورة بشكل متزايد. وكل ذلك يؤدي إلى زيادة رضا العملاء واعتماد التكنولوجيا التي نقدمها."

إن أحد الابتكارات الرئيسية التي ساعدت في تمكين النمذجة واتخاذ القرار المتقدم للعملاء هي منصة Experian Ascend Technology PlatformTM ، الحائزة على الجوائز، وهي تدعم دورة حياة التطوير الكاملة للميزات والنماذج المخصصة لمختلف نتائج الأعمال، سواء كانت مخاطر الائتمان أو التسويق أو الاحتيال. Ascend OpsTM عبارة عن حل مبتكر لنشر النماذج يساعد العملاء في نقل النماذج بسلاسة إلى خطوة الإنتاج خلال أيام بدلاً من أشهر. وفي هذا الصدد، يضيف Lintner قائلاً: "تساعد تقنية Ascend عملاءنا في تسريع استخدام التحليلات المتقدمة وقدرات التعلم الآلي للتفاعل مع ظروف السوق المتغيرة والاختبار والتعلم وإجراء تغييرات على الإنتاج بشكل أسرع بكثير وبتكلفة أقل."

يقول Marc DeCastro، مدير الأبحاث في IDC: "في برنامج تصنيفات IDC FinTech لعام 2023، تم تصنيف Experian على أنها سادس أكبر مزود عالمي للحلول التقنية لصناعة الخدمات المالية، وتم اعتبارها أيضًا كيانًا يسير بخطى سريعة في FinTech استنادًا إلى صعودها في القائمة عامًا بعد عام. تمتلك شركة Experian النطاق اللازم لتزويد المؤسسات المالية بالأدوات والحلول اللازمة لتظل قادرة على المنافسة في سوق سريع التغير وشديد التنافسية."

في عامها العشرين، تتضمن تصنيفات IDC FinTech الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير الأجهزة والبرمجيات والخدمات لصناعة الخدمات المالية. لعرض التصنيف الكامل، تفضل بزيارة .

معلومات عن Experian

Experian شركة عالمية رائدة في مجال خدمات المعلومات. تضعنا الحياة بين حين وآخر أمام ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة، بدءًا من شراء منزل أو سيارة، إلى إرسال الأبناء إلى الكلية، أو تنمية الأعمال التجارية من خلال التواصل مع عملاء جدد. وفي مثل تلك المواقف، نعمل على تمكين المستهلكين وعملائنا من إدارة بياناتهم بثقة. إننا نساعد الأفراد على التحكم المالي والوصول إلى الخدمات المالية، ونساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لتحقق الازدهار، ونساعد جهات الإقراض على الإقراض بشكل أكثر مسؤولية، ونساعد المنظمات على منع الاحتيال في الهوية والجريمة.

لدينا 22 ألف شخص يعملون في 32 دولة، ونستثمر كل يوم في التقنيات الجديدة والأشخاص الموهوبين والابتكار لمساعدة جميع عملائنا على تحقيق أقصى استفادة من كل فرصة. يقع المقر الرئيسي للشركة في دبلن، أيرلندا، ونحن مدرجون في بورصة لندن (EXPN) ونشكل أحد مكونات المؤشر FTSE 100.

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