انتقال Experian إلى المركز السادس في تصنيف IDC Fintech لأفضل 100 شركة لعام 2023

انتقال Experian إلى المركز السادس في تصنيف IDC Fintech لأفضل 100 شركة لعام 2023
التاريخ
9/20/2023 4:18:02 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- استطاعت Experian أن تأتي في المرتبة السادسة في تصنيفات IDC FinTech لعام 2023، حيث قفزت من المركز التاسع الذي احتلته في العام الماضي. تقوم تصنيفات FinTech بتقييم أفضل 100 مزود للتكنولوجيا المالية بناءً على إيرادات السنة التقويمية 2022 من الخدمات المالية وصناعات التكنولوجيا المالية عمومًا. وبالإضافة إلى ذلك، تم اعتبار Experian واحدة من أفضل 100 شركة متلقية للتكنولوجيا المالية من IDC Fintech، وذلك للشركات التي حققت نموًا ملحوظًا عامًا بعد عام في تصنيفات FinTech من IDC.
وتعليقًا على ذلك، يقول Alex Lintner، الرئيس التنفيذي لشركة Experian Software Solutions: "تعكس هذه الأوسمة الجهود المذهلة التي يبذلها الأشخاص الذين يعملون في Experian. وهم مجموعة من الأشخاص الذين يكرسون جهودهم للقيام بالخطوات الصحيحة لصالح عملائنا، وتعزيز ثقافة الابتكار، ويركزون تركيزًا جمًا على تحويل الاستثمارات وقرارات خارطة الطريق التي نتخذها إلى قيمة مباشرة لمن يشتري تطبيقاتنا ومنصتنا. وفرقنا متحمسة لفهم الاحتياجات الفريدة لعملائنا وتهدف دائمًا إلى تقديم نماذج متقدمة ورؤى بيانات شاملة تعمل على تسريع وتيرة التقدم في أعمالهم، وتعزيز المزيد من الشمول المالي وتخفيف المخاطر الناجمة عن أشكال الاحتيال المتطورة بشكل متزايد. وكل ذلك يؤدي إلى زيادة رضا العملاء واعتماد التكنولوجيا التي نقدمها."
إن أحد الابتكارات الرئيسية التي ساعدت في تمكين النمذجة واتخاذ القرار المتقدم للعملاء هي منصة Experian Ascend Technology PlatformTM ، الحائزة على الجوائز، وهي تدعم دورة حياة التطوير الكاملة للميزات والنماذج المخصصة لمختلف نتائج الأعمال، سواء كانت مخاطر الائتمان أو التسويق أو الاحتيال. Ascend OpsTM عبارة عن حل مبتكر لنشر النماذج يساعد العملاء في نقل النماذج بسلاسة إلى خطوة الإنتاج خلال أيام بدلاً من أشهر. وفي هذا الصدد، يضيف Lintner قائلاً: "تساعد تقنية Ascend عملاءنا في تسريع استخدام التحليلات المتقدمة وقدرات التعلم الآلي للتفاعل مع ظروف السوق المتغيرة والاختبار والتعلم وإجراء تغييرات على الإنتاج بشكل أسرع بكثير وبتكلفة أقل."
يقول Marc DeCastro، مدير الأبحاث في IDC: "في برنامج تصنيفات IDC FinTech لعام 2023، تم تصنيف Experian على أنها سادس أكبر مزود عالمي للحلول التقنية لصناعة الخدمات المالية، وتم اعتبارها أيضًا كيانًا يسير بخطى سريعة في FinTech استنادًا إلى صعودها في القائمة عامًا بعد عام. تمتلك شركة Experian النطاق اللازم لتزويد المؤسسات المالية بالأدوات والحلول اللازمة لتظل قادرة على المنافسة في سوق سريع التغير وشديد التنافسية."
في عامها العشرين، تتضمن تصنيفات IDC FinTech الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير الأجهزة والبرمجيات والخدمات لصناعة الخدمات المالية. لعرض التصنيف الكامل، تفضل بزيارة .
معلومات عن Experian
Experian شركة عالمية رائدة في مجال خدمات المعلومات. تضعنا الحياة بين حين وآخر أمام ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة، بدءًا من شراء منزل أو سيارة، إلى إرسال الأبناء إلى الكلية، أو تنمية الأعمال التجارية من خلال التواصل مع عملاء جدد. وفي مثل تلك المواقف، نعمل على تمكين المستهلكين وعملائنا من إدارة بياناتهم بثقة. إننا نساعد الأفراد على التحكم المالي والوصول إلى الخدمات المالية، ونساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لتحقق الازدهار، ونساعد جهات الإقراض على الإقراض بشكل أكثر مسؤولية، ونساعد المنظمات على منع الاحتيال في الهوية والجريمة.
لدينا 22 ألف شخص يعملون في 32 دولة، ونستثمر كل يوم في التقنيات الجديدة والأشخاص الموهوبين والابتكار لمساعدة جميع عملائنا على تحقيق أقصى استفادة من كل فرصة. يقع المقر الرئيسي للشركة في دبلن، أيرلندا، ونحن مدرجون في بورصة لندن (EXPN) ونشكل أحد مكونات المؤشر FTSE 100.
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