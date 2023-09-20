The Lycrapany تُصدر Pl Agenda Update لعام 2022، وتتحدث عن التقدم المحرز في مجال الاستدامة مقابل أهداف 2030

The Lycrapany تُصدر Pl Agenda Update لعام 2022، وتتحدث عن التقدم المحرز في مجال الاستدامة مقابل أهداف 2030
التاريخ
9/20/2023 4:18:02 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت The LYCRA Company ، الشركة الرائدة عالميًا في تطوير حلول الألياف والتكنولوجيا المتينة والمستدامة والمبتكرة لصناعات الملابس والعناية الشخصية، اليوم عن نشر تقريرها السنوي الثاني PlAgenda Update وGlobal Sustainability Scorecard المختصرة للسنة المالية 2022. وتتناول هذه الوثائق التقدم الذي أحرزته الشركة نحو تحقيق أهداف الاستدامة لعام 2030 التي تم الإعلان عنها في منشور العام الماضي. قم بتنزيلها اليوم على lycra.com/update .
PlAgenda هو اسم إطار الاستدامة الخاص بـ The LYCRA Company والذي يمس كل جانب من جوانب أعمالها ويرتكز على ثلاث ركائز: استدامة المنتج، والتميز في التصنيع، ومسؤولية الشركة. يتم تنظيم أهداف الاستدامة الموضحة في هذه الوثائق حول هذه الركائز وتتوافق مع خمسة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs). يتتبع هذا التحديث أداء 2022 مقابل أهداف 2030.
صرح Steve Stewart، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية والابتكار، The LYCRA Company: "توجه PlAgenda تطورنا بينما نسعى جاهدين للمساهمة في استدامة صناعات الملابس والعناية الشخصية من خلال تقديم المنتجات التي تضيف قيمة وتحافظ على الموارد على جميع مستويات سلسلة القيمة". "نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه لتحقيق أهدافنا لعام 2030. وفي الوقت نفسه، ندرك أن التحديات التي تواجه صناعتنا كبيرة، ولا يمكننا مواجهتها إلا من خلال العمل مع عملائنا وموردينا وشركائنا الخارجيين.
تتضمن أبرز أحداث PlAgenda Update لعام 2022 أخبارًا عن المنتجات المبتكرة للأزياء المستدامة التي تقدم فوائد المتانة والمدخلات المعاد تدويرها والمتجددة؛ انخفاض ملحوظ في انبعاثات الغازات الدفيئة مدفوع جزئيًا بموقع الشركة في مايداون، أيرلندا الشمالية، حيث يقوم بتحويل الكهرباء المشتراة إلى مصادر متجددة من خلال شهادات خصائص الطاقة (EACs)؛ وثلاثة مواقع تصنيع تحقق أداءً ربعيًا أعلى تم التحقق منه بواسطة طرف ثالث في الوحدة البيئية لمرفق Higg (FEM)، مع تحقيق موقعين نفس المستوى في الوحدة الاجتماعية والعملية لمرفق Higg (FSLM).
وصرح Jean Hegedus، مدير تطوير الأعمال المستدامة في The LYCRA Company: "إننا ننظر إلى PlAgenda باعتباره مسعى مشتركًا مع عملائنا وشركائنا، متحدين في الاعتقاد بأنه لكي يكون لدينا عمل صحي، يجب أن يكون لدينا كوكب صحي". "إن تراثنا المتمثل في العمل مع عملائنا والجهات الخارجية الأخرى، إلى جانب الحاجة الملحة للتعاون عبر سلسلة القيمة من أجل تحقيق أهداف الصناعة، ألهم موضوع PlAgenda Update لعام 2022: معًا، ننطلق إلى أبعد من ذلك."
لتنزيل نسخة من PlAgenda Update لعام 2022 أو Global Sustainability Scorecard لعام 2022، تفضل بزيارة lycra.com/update .
نبذة عن The LYCRA Company
تبتكر شركة LYCRA وتنتج حلول الألياف والتكنولوجيا لصناعات الملابس والعناية الشخصية وتمتلك العلامات التجارية الاستهلاكية والتجارية الرائدة: LYCRA® وLYCRA HyFit® وLYCRA® T400® وCOOLMAX® وTHERMOLITE® وELASPAN® وSUPPLEX® وTACTEL®. يقع المقر الرئيسي لـThe LYCRA Company في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، وهي معروفة عالميًا بمنتجاتها المبتكرة وخبرتها التقنية والحلول المستدامة ودعم التسويق وسوق LYCRA ONETM. تركز شركة LYCRA على إضافة قيمة إلى منتجات عملائها من خلال تطوير ابتكارات فريدة مصممة لتلبية احتياجات المستهلك للراحة والأداء الدائم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة lycra.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN20092023004146001356ID1107103534
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.