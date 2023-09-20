The Lycrapany تُصدر Pl Agenda Update لعام 2022، وتتحدث عن التقدم المحرز في مجال الاستدامة مقابل أهداف 2030

PlAgenda هو اسم إطار الاستدامة الخاص بـ The LYCRA Company والذي يمس كل جانب من جوانب أعمالها ويرتكز على ثلاث ركائز: استدامة المنتج، والتميز في التصنيع، ومسؤولية الشركة. يتم تنظيم أهداف الاستدامة الموضحة في هذه الوثائق حول هذه الركائز وتتوافق مع خمسة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs). يتتبع هذا التحديث أداء 2022 مقابل أهداف 2030.

صرح Steve Stewart، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية والابتكار، The LYCRA Company: "توجه PlAgenda تطورنا بينما نسعى جاهدين للمساهمة في استدامة صناعات الملابس والعناية الشخصية من خلال تقديم المنتجات التي تضيف قيمة وتحافظ على الموارد على جميع مستويات سلسلة القيمة". "نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه لتحقيق أهدافنا لعام 2030. وفي الوقت نفسه، ندرك أن التحديات التي تواجه صناعتنا كبيرة، ولا يمكننا مواجهتها إلا من خلال العمل مع عملائنا وموردينا وشركائنا الخارجيين.

تتضمن أبرز أحداث PlAgenda Update لعام 2022 أخبارًا عن المنتجات المبتكرة للأزياء المستدامة التي تقدم فوائد المتانة والمدخلات المعاد تدويرها والمتجددة؛ انخفاض ملحوظ في انبعاثات الغازات الدفيئة مدفوع جزئيًا بموقع الشركة في مايداون، أيرلندا الشمالية، حيث يقوم بتحويل الكهرباء المشتراة إلى مصادر متجددة من خلال شهادات خصائص الطاقة (EACs)؛ وثلاثة مواقع تصنيع تحقق أداءً ربعيًا أعلى تم التحقق منه بواسطة طرف ثالث في الوحدة البيئية لمرفق Higg (FEM)، مع تحقيق موقعين نفس المستوى في الوحدة الاجتماعية والعملية لمرفق Higg (FSLM).

وصرح Jean Hegedus، مدير تطوير الأعمال المستدامة في The LYCRA Company: "إننا ننظر إلى PlAgenda باعتباره مسعى مشتركًا مع عملائنا وشركائنا، متحدين في الاعتقاد بأنه لكي يكون لدينا عمل صحي، يجب أن يكون لدينا كوكب صحي". "إن تراثنا المتمثل في العمل مع عملائنا والجهات الخارجية الأخرى، إلى جانب الحاجة الملحة للتعاون عبر سلسلة القيمة من أجل تحقيق أهداف الصناعة، ألهم موضوع PlAgenda Update لعام 2022: معًا، ننطلق إلى أبعد من ذلك."

لتنزيل نسخة من PlAgenda Update لعام 2022 أو Global Sustainability Scorecard لعام 2022، تفضل بزيارة lycra.com/update .

نبذة عن The LYCRA Company

تبتكر شركة LYCRA وتنتج حلول الألياف والتكنولوجيا لصناعات الملابس والعناية الشخصية وتمتلك العلامات التجارية الاستهلاكية والتجارية الرائدة: LYCRA® وLYCRA HyFit® وLYCRA® T400® وCOOLMAX® وTHERMOLITE® وELASPAN® وSUPPLEX® وTACTEL®. يقع المقر الرئيسي لـThe LYCRA Company في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، وهي معروفة عالميًا بمنتجاتها المبتكرة وخبرتها التقنية والحلول المستدامة ودعم التسويق وسوق LYCRA ONETM. تركز شركة LYCRA على إضافة قيمة إلى منتجات عملائها من خلال تطوير ابتكارات فريدة مصممة لتلبية احتياجات المستهلك للراحة والأداء الدائم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة lycra.

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