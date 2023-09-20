Avaya تستعرض قدراتها التحويلية في مجال الذكاء الاصطناعي في العمليات والتجارب في معرض جيتكس العالمي 2023

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Avaya اليوم, وهي رائدة عالميًا في حلول تجربة العملاء ، عن المشاركة في إصدار 2023 من جايتكس جلوبال , حيث ستبين الشركة كيف يمكن للمؤسسات اختيار رحلتها الخاصة لتقديم تجارب العملاء المدعومة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.
سيأتي ظهور Avaya الكبير في جايتكس جلوبال بمجموعة من حالات الاستخدام الخاصة بالقطاعات التي تسلط الضوء على قوة الذكاء الاصطناعي (AI) في تقديم تجارب متميزة عبر رحلة العميل.
وعلى مدار أسبوع الفاعلية، ستعرض شركة Avaya الحلول التي تُسخر الذكاء الاصطناعي لإعادة تصوير الطريقة التي يتم بها توفير تجارب العملاء والموظفين. وستعطي الحلول المعروضة أيضًا لمحة عن كيف يمكن للمؤسسات رسم مسارها الخاص لتقديم هذه التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي من دون تعطيل العمليات الحالية.
"ليس من كلمتين تعبران عن روح العصر الحالي للأعمال على نحو مثالي أفضل من "الذكاء الاصطناعي". إن الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي هي قدرة المؤسسات الفائقة على الابتكار من خلال تجارب عملائها. وقال نضال أبو لطيف، نائب الرئيس الأول – رئيس المبيعات العالمية في شركة Avaya، ورئيس قسم المبيعات العالمية في شركة Avaya: رئيس شركة Avaya International. "في الوقت الذي يتطلع فيه عملاؤنا حول العالم إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية، فإنهم يبحثون عن شريك موثوق به يجمع كل ذلك في باقة واحدة دون تعطيل العمليات الحالية. وفي هذا الإطار تلعب Avaya هذا الدور باعتبارها شاغل مركز الاتصال والمنافس الحالي."
وفي معرض جايتكس جلوبال 2023، ستعرض Avaya كيف يمكن للمؤسسات – العامة والخاصة – تمكين فرقها بأدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة لتقديم خدمة أفضل للعملاء، بالإضافة إلى تمكين العملاء من إنشاء رحلاتهم المفضلة عبر نقاط اتصال متعددة. وستكشف الحلول،، والتي تم عرضها من خلال سيناريوهات فعلية، أيضًا عن كيفية توسيع الاستثمارات الحالية بإمكانات جديدة لتقديم تجربة أفضل.
تُظهر حالات الاستخدام التي تعرضها شركة Avaya في جناحها في معرض جايتكس ما يلي:
مستقبل التجربة، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي:
وعبر مساواة خلق التجارب مع أي شكل فني، وعكس التأثيرات المدمرة للذكاء الاصطناعي التوليدي على التخصصات الإبداعية، ستعرض Avaya كيف يمكن أن يقع الذكاء الاصطناعي في قلب عملية تحويل تجربة العملاء، حيث يدخل في كل شيء بدءًا من تجربة الوكيل وحتى رضا العملاء مرورًا بالعمليات.
الذكاء الاصطناعي الهجين:
لمساعدة المؤسسات على الاعتماد على ما تمتلكه بالفعل، تستخدم حلول الذكاء الاصطناعي الهجين التي عرضتها شركة Avaya في معرض جايتكس مزيجًا من روبوتات الدردشة التقليدية وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية. وتُسلط هذه الحلول الضوء على عملية التسليم السلس للمهام فيما بين الروبوتات - ومن ثم إلى العميل - بالإضافة إلى كيفية احتواء "الهلوسة" المنتجة للذكاء الاصطناعي عن طريق وضعها داخل صناديق الحماية الخاصة بأشجار قرارات الروبوتات الموجودة.
تجارب موظفي الجيل التالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي:
وبصرف النظر عن إدارة المعرفة، ستعرض Avaya كيف يمكن استغلال أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة في مراقبة وضع العملاء والمساعدة في تحسينه، وهو ما يضمن بقاءهم في أفضل شكل ممكن لتلبية توقعات العملاء. وستسلط Avaya الضوء أيضًا على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي (AI) أن يساعد مديري مراكز الاتصال على إنشاء مسارات عمل مخصصة بسهولة، بالإضافة إلى إنتاج تحليلات متقدمة بسرعة، مما يمكّن المؤسسة بأكملها من تقديم تجربة عملاء متميزة بصرف النظر عن تفضيلات العملاء المتغيرة.
وستستضيف شركة Avaya عددًا من شركائها وعملائها العالميين في مجال التكنولوجيا في معرض جايتكس، بغرض تسليط الضوء على اتساع وعمق نظامها البيئي للارتقاء بتجارب الموظفين والعملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي. يأتي تواجد شركة Avaya في معرض جايتكس العالمي بالشراكة مع Alcatel-Lucent Enterprise ، وImperium Software Technologies ، وSestek ، وآخرين.
تفضل بزيارة شركة Avaya في جناحها في قاعة زعبيل , في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023.
نبذة عن Avaya
تُبنى الشركات عبر التجارب التي تقدمها، وفي مطلع كل يوم، تقدم Avaya الملايين من هذه التجارب. تثق المؤسسات بشركة Avaya في توفير حلول مبتكرة لبعض أهم طموحاتها وتحدياتها، وهو ما يمنحها الحرية في إشراك عملائها وموظفيها بطرق تحقق مزايا تجارية رائعة. تعمل حلول مركز اتصال Avaya والاتصالات على تعزيز تجارب العملاء الغامرة والشخصية التي لا تُنسى، والتي تدفع زخم الأعمال. ومع الحرية في اختيار رحلتهم، ليست هناك حدود للتجارب التي يمكن لعملاء Avaya ابتكارها. تعرّف على المزيد على .
ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية
تشكل بعض البيانات التي تمت مناقشتها في هذا البيان وكذلك في التقارير والمواد والبيانات الشفهية الأخرى التي تصدرها الشركة من وقت لآخر للجمهور ما يُطلق "بيانات تطلعية" وهو المعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995 ("PSLRA"). وبشكل عام، يقصد بكلمات مثل "يتوقع"، "يقدر"، و"يمكن"، و"ينوي"، و"يعتقد"، و"يخطط"، و"يستهدف"، "يتنبأ" وما شابه ذلك من العبارات أو نفيها، أن تحديد البيانات التطلعية. تعكس هذه البيانات التطلعية التوقعات الحالية للإدارة والأهداف الإستراتيجية وآفاق الأعمال والأداء الاقتصادي المتوقع والوضع المالي وغيرها من الأمور المماثلة. والبيانات التطلعية غير مؤكدة بطبيعتها وهي تخضع لمجموعة متنوعة من الافتراضات والمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة أو المتنبأ بها من قبل إدارة الشركة. ولا تمثل هذه البيانات ضمانات للأداء المستقبلي وربما تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بشكل كبير عن هذه البيانات. تخضع الفاعليات أو النتائج الفعلية لمخاطر كبيرة معروفة وغير معروفة، وشكوك وعوامل أخرى، والعديد منها خارج عن سيطرة الشركة. وينبغي أن يكون مفهومًا أنه ليس من الممكن التنبؤ أو تحديد كل هذه العوامل. ونظرًا إلى هذه المخاطر، لا ينبغي للمستثمرين والمحللين أن يعتمدوا بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية. البيانات التطلعية صالحة فقط اعتبارًا من تاريخ الوثيقة التي تم تقديمها فيها. لا تتحمل الشركة أي التزام أو تعهد بتقديم أي تحديثات أو مراجعات لأي بيان تطلعي نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. تشكل هذه البيانات البيانات التحذيرية للشركة بموجب قانون PSLRA.
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المصدر: Avaya Newsroom
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