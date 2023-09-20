Avaya تستعرض قدراتها التحويلية في مجال الذكاء الاصطناعي في العمليات والتجارب في معرض جيتكس العالمي 2023

سيأتي ظهور Avaya الكبير في جايتكس جلوبال بمجموعة من حالات الاستخدام الخاصة بالقطاعات التي تسلط الضوء على قوة الذكاء الاصطناعي (AI) في تقديم تجارب متميزة عبر رحلة العميل.

وعلى مدار أسبوع الفاعلية، ستعرض شركة Avaya الحلول التي تُسخر الذكاء الاصطناعي لإعادة تصوير الطريقة التي يتم بها توفير تجارب العملاء والموظفين. وستعطي الحلول المعروضة أيضًا لمحة عن كيف يمكن للمؤسسات رسم مسارها الخاص لتقديم هذه التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي من دون تعطيل العمليات الحالية.

"ليس من كلمتين تعبران عن روح العصر الحالي للأعمال على نحو مثالي أفضل من "الذكاء الاصطناعي". إن الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي هي قدرة المؤسسات الفائقة على الابتكار من خلال تجارب عملائها. وقال نضال أبو لطيف، نائب الرئيس الأول – رئيس المبيعات العالمية في شركة Avaya، ورئيس قسم المبيعات العالمية في شركة Avaya: رئيس شركة Avaya International. "في الوقت الذي يتطلع فيه عملاؤنا حول العالم إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية، فإنهم يبحثون عن شريك موثوق به يجمع كل ذلك في باقة واحدة دون تعطيل العمليات الحالية. وفي هذا الإطار تلعب Avaya هذا الدور باعتبارها شاغل مركز الاتصال والمنافس الحالي."

وفي معرض جايتكس جلوبال 2023، ستعرض Avaya كيف يمكن للمؤسسات – العامة والخاصة – تمكين فرقها بأدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة لتقديم خدمة أفضل للعملاء، بالإضافة إلى تمكين العملاء من إنشاء رحلاتهم المفضلة عبر نقاط اتصال متعددة. وستكشف الحلول،، والتي تم عرضها من خلال سيناريوهات فعلية، أيضًا عن كيفية توسيع الاستثمارات الحالية بإمكانات جديدة لتقديم تجربة أفضل.

تُظهر حالات الاستخدام التي تعرضها شركة Avaya في جناحها في معرض جايتكس ما يلي:

مستقبل التجربة، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي:

وعبر مساواة خلق التجارب مع أي شكل فني، وعكس التأثيرات المدمرة للذكاء الاصطناعي التوليدي على التخصصات الإبداعية، ستعرض Avaya كيف يمكن أن يقع الذكاء الاصطناعي في قلب عملية تحويل تجربة العملاء، حيث يدخل في كل شيء بدءًا من تجربة الوكيل وحتى رضا العملاء مرورًا بالعمليات.

الذكاء الاصطناعي الهجين:

لمساعدة المؤسسات على الاعتماد على ما تمتلكه بالفعل، تستخدم حلول الذكاء الاصطناعي الهجين التي عرضتها شركة Avaya في معرض جايتكس مزيجًا من روبوتات الدردشة التقليدية وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية. وتُسلط هذه الحلول الضوء على عملية التسليم السلس للمهام فيما بين الروبوتات - ومن ثم إلى العميل - بالإضافة إلى كيفية احتواء "الهلوسة" المنتجة للذكاء الاصطناعي عن طريق وضعها داخل صناديق الحماية الخاصة بأشجار قرارات الروبوتات الموجودة.

تجارب موظفي الجيل التالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

وبصرف النظر عن إدارة المعرفة، ستعرض Avaya كيف يمكن استغلال أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة في مراقبة وضع العملاء والمساعدة في تحسينه، وهو ما يضمن بقاءهم في أفضل شكل ممكن لتلبية توقعات العملاء. وستسلط Avaya الضوء أيضًا على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي (AI) أن يساعد مديري مراكز الاتصال على إنشاء مسارات عمل مخصصة بسهولة، بالإضافة إلى إنتاج تحليلات متقدمة بسرعة، مما يمكّن المؤسسة بأكملها من تقديم تجربة عملاء متميزة بصرف النظر عن تفضيلات العملاء المتغيرة.

وستستضيف شركة Avaya عددًا من شركائها وعملائها العالميين في مجال التكنولوجيا في معرض جايتكس، بغرض تسليط الضوء على اتساع وعمق نظامها البيئي للارتقاء بتجارب الموظفين والعملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي. يأتي تواجد شركة Avaya في معرض جايتكس العالمي بالشراكة مع Alcatel-Lucent Enterprise ، وImperium Software Technologies ، وSestek ، وآخرين.

تفضل بزيارة شركة Avaya في جناحها في قاعة زعبيل , في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023.

نبذة عن Avaya

تُبنى الشركات عبر التجارب التي تقدمها، وفي مطلع كل يوم، تقدم Avaya الملايين من هذه التجارب. تثق المؤسسات بشركة Avaya في توفير حلول مبتكرة لبعض أهم طموحاتها وتحدياتها، وهو ما يمنحها الحرية في إشراك عملائها وموظفيها بطرق تحقق مزايا تجارية رائعة. تعمل حلول مركز اتصال Avaya والاتصالات على تعزيز تجارب العملاء الغامرة والشخصية التي لا تُنسى، والتي تدفع زخم الأعمال. ومع الحرية في اختيار رحلتهم، ليست هناك حدود للتجارب التي يمكن لعملاء Avaya ابتكارها. تعرّف على المزيد على .

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

تشكل بعض البيانات التي تمت مناقشتها في هذا البيان وكذلك في التقارير والمواد والبيانات الشفهية الأخرى التي تصدرها الشركة من وقت لآخر للجمهور ما يُطلق "بيانات تطلعية" وهو المعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995 ("PSLRA"). وبشكل عام، يقصد بكلمات مثل "يتوقع"، "يقدر"، و"يمكن"، و"ينوي"، و"يعتقد"، و"يخطط"، و"يستهدف"، "يتنبأ" وما شابه ذلك من العبارات أو نفيها، أن تحديد البيانات التطلعية. تعكس هذه البيانات التطلعية التوقعات الحالية للإدارة والأهداف الإستراتيجية وآفاق الأعمال والأداء الاقتصادي المتوقع والوضع المالي وغيرها من الأمور المماثلة. والبيانات التطلعية غير مؤكدة بطبيعتها وهي تخضع لمجموعة متنوعة من الافتراضات والمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة أو المتنبأ بها من قبل إدارة الشركة. ولا تمثل هذه البيانات ضمانات للأداء المستقبلي وربما تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بشكل كبير عن هذه البيانات. تخضع الفاعليات أو النتائج الفعلية لمخاطر كبيرة معروفة وغير معروفة، وشكوك وعوامل أخرى، والعديد منها خارج عن سيطرة الشركة. وينبغي أن يكون مفهومًا أنه ليس من الممكن التنبؤ أو تحديد كل هذه العوامل. ونظرًا إلى هذه المخاطر، لا ينبغي للمستثمرين والمحللين أن يعتمدوا بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية. البيانات التطلعية صالحة فقط اعتبارًا من تاريخ الوثيقة التي تم تقديمها فيها. لا تتحمل الشركة أي التزام أو تعهد بتقديم أي تحديثات أو مراجعات لأي بيان تطلعي نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. تشكل هذه البيانات البيانات التحذيرية للشركة بموجب قانون PSLRA.

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المصدر: Avaya Newsroom

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