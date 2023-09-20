تم توسيع اتصال Intet Inflight ليشمل جميع طائرات Air

صرح Dave Bijur، نائب الرئيس الأول للطيران التجاري في Intelsat: "مع إدراك أنه لا توجد شركة طيران تشبه أي شركة أخرى، فقد قدمت Intelsat منذ فترة طويلة المرونة والاختيار لعملائها، بما في ذلك خيارات المعدات المناسبة للغرض، ومجموعة متنوعة من نماذج الأعمال وعروض خدمات الركاب". من خلال Airbus، نقدم مستوى جديدًا من التطور والمرونة التي تستفيد من الإنتاجية العالية للأقمار الصناعية GEO مع الاستجابة المنخفضة التي توفرها الأقمار الصناعية LEO."

بدءًا من تقديم الطائرات التي تستهدف النصف الأول من عام 2026، قد تختار شركات الطيران محطة Ku-band التابعة لـ Airbus، والتي تم تصميمها للاتصالات المتزامنة بشبكة GEO وشبكات LEO التابعة لـ Intelsat، مثل OneWeb. ستوفر خطة توجيه البيانات هذه خدمة IFC متميزة بمستوى عالمي لا مثيل له من المرونة وزمن الوصول المنخفض والإنتاجية العالية التي تنفرد بها Intelsat. وكجزء من الاتفاقية، ستقوم Airبإدارة عملية تركيب نظام HBCpبشكل متزامن وتحديثي، بالإضافة إلى الدعم ذي الصلة أثناء الخدمة.

صرح Maximilian Ruecker، نائب رئيس مشتريات المقصورة، IFE والإلكترونيات: "تعد خدمة IFC المختلطة الجديدة متعددة المدارات بمثابة شهادة على التعاون الناجح بين فرق AirوIntelsat لتطوير حلول مشتركة استجابة لطلبات العملاء". "إن استخدام Intelsat المبتكر للأقمار الصناعية GEO وLEO لتقديم حل مدمج متعدد المدارات يناسب الطبيعة التخريبية للنظام البيئي المفتوح Airspace Link."

نبذة عن Intelsat

يركز الفريق العالمي للمختصين في Intelsat على توفير اتصالات عبر الأقمار الصناعية سلسة وآمنة للعملاء من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والتجارية من خلال شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المدارة. لسد الفجوة الرقمية من خلال تشغيل واحدة من أكبر وأكبر أسطول الأقمار الصناعية والبنية التحتية للاتصال في العالم، تمكّنت Intelsat الأشخاص وأدواتهم من التحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماء للتواصل والتعاون والتعايش. منذ تأسيسها قبل ستة عقود، كانت الشركة مرادفة لـ "الأوائل" في صناعة الأقمار الصناعية في خدمة عملائها وكوكب الأرض. مع الاعتماد على إرث من الابتكار والتركيز على مواجهة جيل جديد من التحديات، يوجه أعضاء فريق Inteالآن أنظارهم إلى "الأوائل التاليين" في الفضاء لأنهم يعطلون المجال ويقودون التحول الرقمي للصناعة.

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