تم توسيع اتصال Intet Inflight ليشمل جميع طائرات Air

تم توسيع اتصال Intet Inflight ليشمل جميع طائرات Air
التاريخ
9/20/2023 4:18:02 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Intelsat ، المشغلة لواحدة من أكبر شبكات الأقمار الصناعية والأرضية المتكاملة في العالم والمزود الرائد للاتصالات الجوية (IFC)، عن عروض شبكتها متعددة المدارات، التي تعتمد على LEO وستكون الأقمار الصناعية المخصصة لرصد الأرض (GEO) متاحة لشركات الطيران ومؤجري الطائرات من خلال حل Airspace Link (HBCplus) الخاص بـ Airbus. ستكون Intelsat أكبر مزود خدمة في كتالوج خدمات IFC المرن الخاص بالشركة المصنعة.
صرح Dave Bijur، نائب الرئيس الأول للطيران التجاري في Intelsat: "مع إدراك أنه لا توجد شركة طيران تشبه أي شركة أخرى، فقد قدمت Intelsat منذ فترة طويلة المرونة والاختيار لعملائها، بما في ذلك خيارات المعدات المناسبة للغرض، ومجموعة متنوعة من نماذج الأعمال وعروض خدمات الركاب". من خلال Airbus، نقدم مستوى جديدًا من التطور والمرونة التي تستفيد من الإنتاجية العالية للأقمار الصناعية GEO مع الاستجابة المنخفضة التي توفرها الأقمار الصناعية LEO."
بدءًا من تقديم الطائرات التي تستهدف النصف الأول من عام 2026، قد تختار شركات الطيران محطة Ku-band التابعة لـ Airbus، والتي تم تصميمها للاتصالات المتزامنة بشبكة GEO وشبكات LEO التابعة لـ Intelsat، مثل OneWeb. ستوفر خطة توجيه البيانات هذه خدمة IFC متميزة بمستوى عالمي لا مثيل له من المرونة وزمن الوصول المنخفض والإنتاجية العالية التي تنفرد بها Intelsat. وكجزء من الاتفاقية، ستقوم Airبإدارة عملية تركيب نظام HBCpبشكل متزامن وتحديثي، بالإضافة إلى الدعم ذي الصلة أثناء الخدمة.
صرح Maximilian Ruecker، نائب رئيس مشتريات المقصورة، IFE والإلكترونيات: "تعد خدمة IFC المختلطة الجديدة متعددة المدارات بمثابة شهادة على التعاون الناجح بين فرق AirوIntelsat لتطوير حلول مشتركة استجابة لطلبات العملاء". "إن استخدام Intelsat المبتكر للأقمار الصناعية GEO وLEO لتقديم حل مدمج متعدد المدارات يناسب الطبيعة التخريبية للنظام البيئي المفتوح Airspace Link."
نبذة عن Intelsat
يركز الفريق العالمي للمختصين في Intelsat على توفير اتصالات عبر الأقمار الصناعية سلسة وآمنة للعملاء من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والتجارية من خلال شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المدارة. لسد الفجوة الرقمية من خلال تشغيل واحدة من أكبر وأكبر أسطول الأقمار الصناعية والبنية التحتية للاتصال في العالم، تمكّنت Intelsat الأشخاص وأدواتهم من التحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماء للتواصل والتعاون والتعايش. منذ تأسيسها قبل ستة عقود، كانت الشركة مرادفة لـ "الأوائل" في صناعة الأقمار الصناعية في خدمة عملائها وكوكب الأرض. مع الاعتماد على إرث من الابتكار والتركيز على مواجهة جيل جديد من التحديات، يوجه أعضاء فريق Inteالآن أنظارهم إلى "الأوائل التاليين" في الفضاء لأنهم يعطلون المجال ويقودون التحول الرقمي للصناعة.
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