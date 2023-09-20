شركة إدارة الأماكن الرائدة في الشرق الأوسط ASM Global تُعيِّن مُشغِّل مركز مؤتمرات كونكت في دبي

شركة إدارة الأماكن الرائدة في الشرق الأوسط ASM Global تُعيِّن مُشغِّل مركز مؤتمرات كونكت في دبي
التاريخ
9/20/2023 4:18:02 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قامت شركة ASM Global، الشركة الرائدة عالميًا في مجال إدارة الأماكن والمُنتِج العالمي الرائد للفعاليات الحية، بتأمين عمليات تشغيل الأماكن وحقوق الإدارة في مركز مؤتمرات كونكت، المعروف باسم "C3"، ليصبح الإضافة الثانية إلى مجموعة الشركة في دبي والتي تتضمن ساحة كوكا كولا أرينا الشهيرة، التي افتتحتها الشركة في عام 2019.
لينضم بذلك إلى ما يُعد بالفعل أكبر مجموعة من مراكز المؤتمرات والفعاليات على وجه الأرض.
خضع C3، الذي يوجد بداخل مدينة إكسبو دبي ، لعملية تغيير موضع مثيرة للإعجاب بعد ما كان يُطلق عليه قبل ذلك جناح عالم الفرص خلال معرض إكسبو 2020 التاريخي.
من المتوقع أن يؤدي C3 دورًا محوريًا في استضافة العديد من الاجتماعات والمؤتمرات والتجمعات الثقافية كجزء من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الثامن والعشرين (COP28) القادم، والذي سيُعقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
يقول Sholto Douglas-Home، الرئيس التنفيذي للمبيعات واتصالات التسويق في إكسبو سيتي دبي "يُعد C3، المكان المُميَّز والقابل للتكيف، إضافة تحظى بالترحيب في سوق الأماكن المتوسطة الحجم في دبي ويتيح المزيد من الخيارات المثيرة للأعمال والترفيه والفعاليات المجتمعية في مدينة إكسبو دبي. لقد كان جناح عالم الفرص وجهة شهيرة خلال معرض إكسبو 2020، ونتطلع إلى رؤيته يعود إلى الواجهة من جديد كمركز حيوي في مدينتنا المتنامية."
يقول Harvey Lister، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ASM Global في منطقة آسيا والمحيط الهادئ "يؤكد هذا المسعى التزام ASM Global الراسخ بتعزيز وجودنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن سعينا يتماشى بسلاسة مع التوسع المستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعي لتحقيق التميُّز في قطاع الفعاليات الحية. وباعتبارنا روادًا في إدراك هذه الإمكانات داخل مُجمَّع سريع التوسع، فإننا نتوقع بفارغ الصبر استمرار فرص النمو."
إن التنوع الرائع للمكان يتيح له تلبية احتياجات مجموعة كبيرة من الفعاليات، بدءًا من مؤتمرات القمة والمؤتمرات والاجتماعات ووصولاً إلى العروض الترفيهية الحية الديناميكية والفعاليات الحصرية للشركات.
يقول Lister إن أهمية C3 تمتد إلى أبعد مما يقدمه من عروض وسيضطلع بدور محوري في العمليات المستقبلية الإقليمية للشركة وجدول الفعاليات. إن النجاح الأخير الذي أحرزته ASM Global في تأمين حقوق الإدارة والعمليات لهذا المكان لا يمهد الطريق لخطط التوسع القادمة داخل مدينة إكسبو دبي فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا لإستراتيجية نمو أوسع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط.
تشمل الأماكن الأخرى التي تديرها ASM Global في الشرق الأوسط معرض شاكر العالمي بالبحرين، وساحة مطار مدينة جدة والمركز الدولي للمؤتمرات بمطار مدينة جدة.
نبذة عن ASM GLOBAL
ASM Global هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تقديم التجارب الترفيهية. وهي الشركة الرائدة عالميًا في إستراتيجيات وإدارة الأماكن والفعاليات، حيث تقدم حلولاً مصممة محليًا وتقنيات متطورة لتحقيق أفضل النتائج لأصحاب الأماكن. تمتد شبكة الأماكن النخبة التابعة للشركة في خمس قارات من خلال مجموعة تضم أكثر من 350 مكانًا من أرقى الساحات والإستادات ومراكز المؤتمرات والمعارض وأماكن الفنون المسرحية في العالم.
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