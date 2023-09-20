شركة إدارة الأماكن الرائدة في الشرق الأوسط ASM Global تُعيِّن مُشغِّل مركز مؤتمرات كونكت في دبي

لينضم بذلك إلى ما يُعد بالفعل أكبر مجموعة من مراكز المؤتمرات والفعاليات على وجه الأرض.

خضع C3، الذي يوجد بداخل مدينة إكسبو دبي ، لعملية تغيير موضع مثيرة للإعجاب بعد ما كان يُطلق عليه قبل ذلك جناح عالم الفرص خلال معرض إكسبو 2020 التاريخي.

من المتوقع أن يؤدي C3 دورًا محوريًا في استضافة العديد من الاجتماعات والمؤتمرات والتجمعات الثقافية كجزء من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الثامن والعشرين (COP28) القادم، والذي سيُعقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

يقول Sholto Douglas-Home، الرئيس التنفيذي للمبيعات واتصالات التسويق في إكسبو سيتي دبي "يُعد C3، المكان المُميَّز والقابل للتكيف، إضافة تحظى بالترحيب في سوق الأماكن المتوسطة الحجم في دبي ويتيح المزيد من الخيارات المثيرة للأعمال والترفيه والفعاليات المجتمعية في مدينة إكسبو دبي. لقد كان جناح عالم الفرص وجهة شهيرة خلال معرض إكسبو 2020، ونتطلع إلى رؤيته يعود إلى الواجهة من جديد كمركز حيوي في مدينتنا المتنامية."

يقول Harvey Lister، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ASM Global في منطقة آسيا والمحيط الهادئ "يؤكد هذا المسعى التزام ASM Global الراسخ بتعزيز وجودنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن سعينا يتماشى بسلاسة مع التوسع المستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعي لتحقيق التميُّز في قطاع الفعاليات الحية. وباعتبارنا روادًا في إدراك هذه الإمكانات داخل مُجمَّع سريع التوسع، فإننا نتوقع بفارغ الصبر استمرار فرص النمو."

إن التنوع الرائع للمكان يتيح له تلبية احتياجات مجموعة كبيرة من الفعاليات، بدءًا من مؤتمرات القمة والمؤتمرات والاجتماعات ووصولاً إلى العروض الترفيهية الحية الديناميكية والفعاليات الحصرية للشركات.

يقول Lister إن أهمية C3 تمتد إلى أبعد مما يقدمه من عروض وسيضطلع بدور محوري في العمليات المستقبلية الإقليمية للشركة وجدول الفعاليات. إن النجاح الأخير الذي أحرزته ASM Global في تأمين حقوق الإدارة والعمليات لهذا المكان لا يمهد الطريق لخطط التوسع القادمة داخل مدينة إكسبو دبي فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا لإستراتيجية نمو أوسع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط.

تشمل الأماكن الأخرى التي تديرها ASM Global في الشرق الأوسط معرض شاكر العالمي بالبحرين، وساحة مطار مدينة جدة والمركز الدولي للمؤتمرات بمطار مدينة جدة.

نبذة عن ASM GLOBAL

ASM Global هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تقديم التجارب الترفيهية. وهي الشركة الرائدة عالميًا في إستراتيجيات وإدارة الأماكن والفعاليات، حيث تقدم حلولاً مصممة محليًا وتقنيات متطورة لتحقيق أفضل النتائج لأصحاب الأماكن. تمتد شبكة الأماكن النخبة التابعة للشركة في خمس قارات من خلال مجموعة تضم أكثر من 350 مكانًا من أرقى الساحات والإستادات ومراكز المؤتمرات والمعارض وأماكن الفنون المسرحية في العالم.

تابعنا على Facebook ، وInstagram ، وLinkedIn وTwitter . تفضل بزيارة asmglobal.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.