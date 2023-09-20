بيانات OAG تكشف: مطار هيثرو في لندن هو أكثر المطارات اتصالاً في العالم من جديد

استعاد مطار هيثرو في لندن (LHR) مكانته المرموقة باعتباره المطار رقم 1 في انتشار الاتصالات دوليًا في العالم. لا تزال الخطوط الجوية البريطانية British Airways هي شركة الطيران المهيمنة، حيث تمتلك حصة 50% من الرحلات الجوية. صعد مطار جون إف كينيدي الدولي (JFK) في نيويورك إلى المركز الثاني بين المراكز الكبرى العالمية، وانضم مطار إسطنبول (IST) إلى المراكز العشرة الأولى، حيث جاء في المركز السابع. وتعدُّ الخطوط الجوية التركية Turkish Airlines شركة الطيران المهيمنة في إسطنبول، حيث تمتلك حصة 79% من الرحلات الجوية.

وتيُظهر Top 20 Global Megahubs انتشارًا متساويًا للاتصالات، حيث تقع ستة من تلك المطارات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وستة في أمريكا الشمالية، وسبعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

يقول John Grant، كبير المحللين في OAG: تسلط OAG Megahubs الضوء على الحيوية الدائمة للاتصالات على المستوى الدولي. وما بين عودة مطار هيثرو في لندن إلى صدارة المشهد، والصعود المثير للإعجاب للمراكز الآسيوية مثل كوالالمبور، تؤكد هذه الاكتشافات على مرونة المطارات وقدراتها على التكيف في جميع أنحاء العالم."

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معلومات عن OAG

OAG هي منصة البيانات الرائدة لصناعة السفر العالمية، والتي تعمل على تعزيز النمو والابتكار في النظام البيئي للسفر بالرحلات الجوية منذ عام 1929. إنها تمتلك أكبر شبكة في العالم لمعلومات الطيران، والتي تغطي الرحلة بأكملها بدءًا من التخطيط وحتى تجربة العملاء. ويشمل العملاء شركات الطيران والمطارات ومشغلي تكنولوجيا السفر ومقدمي خدمات الطيران والوكالات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات الاستشارية. يقع المقر الرئيسي لشركة OAG في المملكة المتحدة، وتجري أيضًا عمليات في الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة واليابان والصين وليتوانيا. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: وتابعنا على Twitter على OAG Aviation@.

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