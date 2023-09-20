بيانات OAG تكشف: مطار هيثرو في لندن هو أكثر المطارات اتصالاً في العالم من جديد

بيانات OAG تكشف: مطار هيثرو في لندن هو أكثر المطارات اتصالاً في العالم من جديد
التاريخ
9/20/2023 4:18:01 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قامت OAG ، منصة البيانات الرائدة عالميًا لصناعة السفر العالمية، بإصدار Megahubs 2023 اليوم، وهو التصنيف النهائي للسوق لأفضل 50 مطارًا متصلاً دوليًا في العالم. يقوم مؤشر Megahubs لعام 2023 بتحليل فعالية واتصال المراكز الدولية في العالم.
استعاد مطار هيثرو في لندن (LHR) مكانته المرموقة باعتباره المطار رقم 1 في انتشار الاتصالات دوليًا في العالم. لا تزال الخطوط الجوية البريطانية British Airways هي شركة الطيران المهيمنة، حيث تمتلك حصة 50% من الرحلات الجوية. صعد مطار جون إف كينيدي الدولي (JFK) في نيويورك إلى المركز الثاني بين المراكز الكبرى العالمية، وانضم مطار إسطنبول (IST) إلى المراكز العشرة الأولى، حيث جاء في المركز السابع. وتعدُّ الخطوط الجوية التركية Turkish Airlines شركة الطيران المهيمنة في إسطنبول، حيث تمتلك حصة 79% من الرحلات الجوية.
وتيُظهر Top 20 Global Megahubs انتشارًا متساويًا للاتصالات، حيث تقع ستة من تلك المطارات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وستة في أمريكا الشمالية، وسبعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
يقول John Grant، كبير المحللين في OAG: تسلط OAG Megahubs الضوء على الحيوية الدائمة للاتصالات على المستوى الدولي. وما بين عودة مطار هيثرو في لندن إلى صدارة المشهد، والصعود المثير للإعجاب للمراكز الآسيوية مثل كوالالمبور، تؤكد هذه الاكتشافات على مرونة المطارات وقدراتها على التكيف في جميع أنحاء العالم."
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معلومات عن OAG
OAG هي منصة البيانات الرائدة لصناعة السفر العالمية، والتي تعمل على تعزيز النمو والابتكار في النظام البيئي للسفر بالرحلات الجوية منذ عام 1929. إنها تمتلك أكبر شبكة في العالم لمعلومات الطيران، والتي تغطي الرحلة بأكملها بدءًا من التخطيط وحتى تجربة العملاء. ويشمل العملاء شركات الطيران والمطارات ومشغلي تكنولوجيا السفر ومقدمي خدمات الطيران والوكالات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات الاستشارية. يقع المقر الرئيسي لشركة OAG في المملكة المتحدة، وتجري أيضًا عمليات في الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة واليابان والصين وليتوانيا. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: وتابعنا على Twitter على OAG Aviation@.
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