Wednesday, 20 September 2023 01:21 GMT

الإعلان عن تشكل ظاهرة إل نينيو المناخية في أستراليا

9/20/2023 4:15:59 AM
(MENAFN- Al Watan) كانبيرا 05 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 20 سبتمبر 2023 م واس أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي تشكل ظاهرة "إل نينيو" المناخية المرتبطة عموما بارتفاع في درجات الحرارة وموجات جفاف شديدة قد تتسبب في اندلاع حرائق غابات مدمرة.
ويأتي هذا الإعلان فيما تسجل البلاد درجات حرارة غير معتادة حيث تم وضع أجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز في حالة تأهب لخطر الحرائق "الكارثي"، مع امتزاج الرياح القوية مع درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي في الأجزاء الجنوبية الشرقية من الولاية. وتحدث ظاهرة إل نينيو في المتوسط كل سنتين إلى سبع سنوات، وعادة ما تستمر من تسعة إلى 12 شهرا.
وقال الخبير المناخي كارل براغانزا : "هذا الصيف الأسترالي سيكون أكثر حرا من المتوسط، وبالتأكيد أكثر حرا مما كان عليه في السنوات الثلاث الماضية".

MENAFN20092023000089011017ID1107103490

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث