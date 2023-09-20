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وزير الدفاع يلتقي وفد صنعاء

9/20/2023 4:15:59 AM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفد صنعاء الذي زار الرياض.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

MENAFN20092023000089011017ID1107103488

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