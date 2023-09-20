وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع نظيريه الإماراتي والأمريكي

وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع نظيريه الإماراتي والأمريكي
التاريخ
9/20/2023 4:15:59 AM
(MENAFN- Al Watan) عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، اجتماعاً مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78. وفي بداية الاجتماع، جرى الترحيب باستضافة المملكة العربية السعودية لوفد صنعاء بهدف تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى خارطة طريق لإنهاء الصراع اليمني من خلال عملية سياسية بقيادة يمنية، وتحت رعاية الأمم المتحدة. كما بحث الاجتماع، أوجه التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية دعم كافة الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.
حضر الاجتماع، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
MENAFN20092023000089011017ID1107103486
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