Wednesday, 20 September 2023 01:21 GMT

السعودية والعالم في انتظار مقابلة ولي العهد على فوكس نيوز

9/20/2023 4:15:59 AM
(MENAFN- Al Watan) تتجه الأنظار وينتظر العالم مشاهدة المقابلة الحصرية مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على شبكة ((فوكس نيوز)) الأمريكية، في تمام الساعة الواحدة من فجر غدٍ الخميس بتوقيت الرياض الموافق 21 من سبتمبر (20 سبتمبر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة)، وذلك ضمن تقرير خاص ومطول عن السعودية.
وتأتي مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المرتقبة ضمن تقرير خاص ومطول عن السعودية تبثه شبكة ((فوكس نيوز)) الأمريكية في الـ19 والـ20 من سبتمبر الجاري، الذي يشمل مقابلات مع مسؤولين سعوديين منهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير السياحة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو.
وأجرى اللقاء مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كبير المذيعين السياسيين في شبكة ((فوكس نيوز)) بريت باير.

MENAFN20092023000089011017ID1107103485

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث