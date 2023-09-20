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الجبر التجارية وكيلاً لسيارات دي إف إس كيه DFSK في السوق السعودي

9/20/2023 4:15:59 AM
(MENAFN- Al Watan) حصلت شركة الجبر التجارية رسميًا على وكالة سيارات دي إف إس كيه DFSK والتي تعد من أبرز العلامات التجارية في قطاع صناعة السيارات في الصين والتي حققت حضورًا ونجاحًا مميزًا في الأسواق الأوروبية واللاتينية والآسيوية وفي الشرق الأوسط.
وتمتلك شركة دي إف إس كيه DFSK خبرة تتجاوز عقدين من الزمن في قطاع صناعة السيارات بعدما انطلقت في عام 2000م وقدمت باكورة إنتاجها في عام 2005 من خلال تصنيع أول شاحنة صغيرة تم تسميتها C-Series وتقدم دي اف اس كيه تشكيلة متنوعة من الميكرو فانات والشاحنات التجارية المسطحة وسيارات الركاب تحت العلامة التجارية دي إف إس كيه DFSK والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تحت العلامة التجارية جلوري Glory
فيما تملك شركة الجبر خبرة طويلة في قطاع السيارات في السوق السعودي يعود إلى عام 1959م، وتدير اليوم ثلاث وكالات لعلامات كبرى هي كيا ولينك اند كو وجاي ام سي، وتمتلك شبكة مراكز مبيعات وخدمات ما بعد البيع متكاملة منتشرة في مدن ومناطق المملكة.
واحتضنت مدينة الدمام على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية حفل التوقيع الرسمي بين الجانبين، بحضور وفد من شركة دي إف إس كيه DFSK ضم مدير عام التسويق الدولي للشركة السيد جو تشوو، ومدير إدارة المبيعات السيد قايتس لونق، فيما حضر مراسم التوقيع من شركة الجبر التجارية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ماهر الجبر، ونائبي الرئيس الأستاذ عبدالله الجبر والأستاذ عبدالسلام الجبر.
وبهذه المناسبة تحدث الأستاذ عبدالسلام الجبر قائلاً: نقوم في الشركة بدراسات متكاملة تراعي احتياجات السوق المحلية والخصائص المتميزة للعلامات التجارية التي يمكن استقطابها في قطاع صناعة السيارات عالميًا، وعلى ضوء العديد من المعطيات والمؤشرات الإيجابية تم عقد سلسلة من اللقاءات والمفاوضات الطويلة مع السادة في شركة دي اف اس كيه لعرض وبحث كافة الجوانب المتعلقة بالسوق السعودي واحتياجاته، لكي نضمن أن يجد فيما سنقدمه ثقة وقبول عملائنا.
وأكد الجبر بأن الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الشركة وخصوصاً في البنية التحتية والجوانب اللوجستية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء خصوصًا في خدمات ما بعد البيع وهو ما صادق عليه حصول الشركة على جائزة التميز في حماية المستهلك من الجمعية السعودية لحماية المستهلك تقديرا للجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة لإرضاء عملائها، وجميع هذه العوامل سوف تكون مساهمة ومؤثرة في نجاح إطلاق سيارات دي اف اس كيه في السوق السعودي.
من جانبه، أكد ( مدير عام التسويق الدولي للشركة السيد جو تشوو) ثقته بأن تحصد سيارات دي اف اس كيه إعجاب العملاء في السوق السعودي وتحقق انتشاراً واسعاً قياساً بالنجاحات الكبيرة التي حققتها في الأسواق العالمية وأسواق منطقة الشرق الأوسط، مشيداً بإمكانيات شركة الجبر التجارية في البنية التحتية المتكاملة لتقديم أفضل خدمة للعملاء مما سوف يكون عنصراً مؤثراً في نجاح سيارات دي اف اس كيه في المملكة.

MENAFN20092023000089011017ID1107103484

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