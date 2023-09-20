الجبر التجارية وكيلاً لسيارات دي إف إس كيه DFSK في السوق السعودي

الجبر التجارية وكيلاً لسيارات دي إف إس كيه DFSK في السوق السعودي
التاريخ
9/20/2023 4:15:59 AM
(MENAFN- Al Watan) حصلت شركة الجبر التجارية رسميًا على وكالة سيارات دي إف إس كيه DFSK والتي تعد من أبرز العلامات التجارية في قطاع صناعة السيارات في الصين والتي حققت حضورًا ونجاحًا مميزًا في الأسواق الأوروبية واللاتينية والآسيوية وفي الشرق الأوسط.
وتمتلك شركة دي إف إس كيه DFSK خبرة تتجاوز عقدين من الزمن في قطاع صناعة السيارات بعدما انطلقت في عام 2000م وقدمت باكورة إنتاجها في عام 2005 من خلال تصنيع أول شاحنة صغيرة تم تسميتها C-Series وتقدم دي اف اس كيه تشكيلة متنوعة من الميكرو فانات والشاحنات التجارية المسطحة وسيارات الركاب تحت العلامة التجارية دي إف إس كيه DFSK والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تحت العلامة التجارية جلوري Glory
فيما تملك شركة الجبر خبرة طويلة في قطاع السيارات في السوق السعودي يعود إلى عام 1959م، وتدير اليوم ثلاث وكالات لعلامات كبرى هي كيا ولينك اند كو وجاي ام سي، وتمتلك شبكة مراكز مبيعات وخدمات ما بعد البيع متكاملة منتشرة في مدن ومناطق المملكة.
واحتضنت مدينة الدمام على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية حفل التوقيع الرسمي بين الجانبين، بحضور وفد من شركة دي إف إس كيه DFSK ضم مدير عام التسويق الدولي للشركة السيد جو تشوو، ومدير إدارة المبيعات السيد قايتس لونق، فيما حضر مراسم التوقيع من شركة الجبر التجارية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ماهر الجبر، ونائبي الرئيس الأستاذ عبدالله الجبر والأستاذ عبدالسلام الجبر.
وبهذه المناسبة تحدث الأستاذ عبدالسلام الجبر قائلاً: نقوم في الشركة بدراسات متكاملة تراعي احتياجات السوق المحلية والخصائص المتميزة للعلامات التجارية التي يمكن استقطابها في قطاع صناعة السيارات عالميًا، وعلى ضوء العديد من المعطيات والمؤشرات الإيجابية تم عقد سلسلة من اللقاءات والمفاوضات الطويلة مع السادة في شركة دي اف اس كيه لعرض وبحث كافة الجوانب المتعلقة بالسوق السعودي واحتياجاته، لكي نضمن أن يجد فيما سنقدمه ثقة وقبول عملائنا.
وأكد الجبر بأن الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الشركة وخصوصاً في البنية التحتية والجوانب اللوجستية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء خصوصًا في خدمات ما بعد البيع وهو ما صادق عليه حصول الشركة على جائزة التميز في حماية المستهلك من الجمعية السعودية لحماية المستهلك تقديرا للجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة لإرضاء عملائها، وجميع هذه العوامل سوف تكون مساهمة ومؤثرة في نجاح إطلاق سيارات دي اف اس كيه في السوق السعودي.
من جانبه، أكد ( مدير عام التسويق الدولي للشركة السيد جو تشوو) ثقته بأن تحصد سيارات دي اف اس كيه إعجاب العملاء في السوق السعودي وتحقق انتشاراً واسعاً قياساً بالنجاحات الكبيرة التي حققتها في الأسواق العالمية وأسواق منطقة الشرق الأوسط، مشيداً بإمكانيات شركة الجبر التجارية في البنية التحتية المتكاملة لتقديم أفضل خدمة للعملاء مما سوف يكون عنصراً مؤثراً في نجاح سيارات دي اف اس كيه في المملكة.
MENAFN20092023000089011017ID1107103484
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