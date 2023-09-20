49% من الرؤساء التنفيذيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي ‏يمكن أن يحلّ محلهم

49% من الرؤساء التنفيذيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحلّ محلهم
التاريخ
9/20/2023 4:15:58 AM
(MENAFN- Al Watan) وفقًا لاستطلاع رأي أجري عبر منصة التعليم edX فإن ما يقرب من نصف الرؤساء التنفيذيين - 49% - يقولون إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل بشكل فعال محل "معظم" أو حتى "كل" أدوارهم، ويقول 47% منهم إنه قد يكون شيئًا جيدًا
وقد شمل الاستطلاع، الذي نُشر يوم الثلاثاء، 1600 موظف أميركي بدوام كامل، بما في ذلك 800 من الرؤساء التنفيذيين، بالإضافة إلى 800 مسؤول غير تنفيذي.
وبحسب المسح: "من الواضح أن أغلبية [المسؤولين التنفيذيين] يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة تحول".
كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل العديد من المهام الروتينية.
كذلك فإن بعض الخبراء يرون بإمكانية قيام الذكاء الاصطناعي بالتعامل مع مسؤوليات الرئيس التنفيذي الأخرى، مثل تحليل بيانات السوق وطرح الأفكار لتحسين عمليات الشركة.
بيد أن الذكاء الاصطناعي لن يمتلك العديد من "المهارات الشخصية" التي تقيم الرئيس التنفيذي الجيد، مثل "التفكير النقدي، والرؤية، والإبداع، والعمل الجماعي، والتعاون، وإلهام الفريق، والقدرة على الاستماع والرؤية.
مما يعني أنه من شبه المؤكد أن يظل الرؤساء البشريون موجودين، لكن وظائفهم قد تبدو مختلفة جذريًا قريبًا.
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