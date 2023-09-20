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49% من الرؤساء التنفيذيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي ‏يمكن أن يحلّ محلهم

9/20/2023 4:15:58 AM
(MENAFN- Al Watan) وفقًا لاستطلاع رأي أجري عبر منصة التعليم ‏edX‏ فإن ما يقرب من نصف الرؤساء التنفيذيين - 49% - يقولون إن الذكاء الاصطناعي ‏يمكن أن يحل بشكل فعال محل "معظم" أو حتى "كل" أدوارهم، ويقول 47% منهم ‏إنه قد يكون شيئًا جيدًا
وقد شمل الاستطلاع، الذي نُشر يوم الثلاثاء، 1600 موظف أميركي بدوام كامل، بما ‏في ذلك 800 من الرؤساء التنفيذيين، بالإضافة إلى 800 مسؤول غير تنفيذي.‏
وبحسب المسح: "من الواضح أن أغلبية [المسؤولين التنفيذيين] يعتقدون أن الذكاء ‏الاصطناعي سيكون بمثابة تحول". ‏
كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل العديد من المهام الروتينية.
كذلك فإن ‏بعض الخبراء يرون بإمكانية قيام الذكاء الاصطناعي بالتعامل مع مسؤوليات الرئيس التنفيذي الأخرى، ‏مثل تحليل بيانات السوق وطرح الأفكار لتحسين عمليات الشركة.‏
بيد أن الذكاء الاصطناعي لن يمتلك العديد من ‏‏"المهارات الشخصية" التي تقيم الرئيس التنفيذي الجيد، مثل "التفكير النقدي، ‏والرؤية، والإبداع، والعمل الجماعي، والتعاون، وإلهام الفريق، والقدرة على ‏الاستماع والرؤية.‏
مما يعني أنه من شبه المؤكد أن يظل الرؤساء البشريون موجودين، لكن وظائفهم ‏قد تبدو مختلفة جذريًا قريبًا. ‏

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