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فيديو- لقطات جوية تظهر حجم الدمار الذي لحق بدرنة الليبية بسبب الإعصار

9/20/2023 4:13:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طرابلس/PNN- أظهرت صور جوية التقطت عبر طائرة دون طيار حجم الدمار الذي لحق بمدينة درنة الليبية بسبب الإعصار دانيال.

وتسبب الإعصار بوفاة الآلاف وفقدان آلاف آخرين.




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