فيديو- لقطات جوية تظهر حجم الدمار الذي لحق بدرنة الليبية بسبب الإعصار

فيديو- لقطات جوية تظهر حجم الدمار الذي لحق بدرنة الليبية بسبب الإعصار
التاريخ
9/20/2023 4:13:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
طرابلس/PNN- أظهرت صور جوية التقطت عبر طائرة دون طيار حجم الدمار الذي لحق بمدينة درنة الليبية بسبب الإعصار دانيال.
وتسبب الإعصار بوفاة الآلاف وفقدان آلاف آخرين.
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