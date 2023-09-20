غوارديولا: مانشستر سيتي في أزمة بعد انضمام سيلفا لقائمة المصابين

غوارديولا: مانشستر سيتي في أزمة بعد انضمام سيلفا لقائمة المصابين
التاريخ
9/20/2023 4:13:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
/PNN/ قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، إن فريقه "في أزمة" بعد انضمام البرتغالي برناردو سيلفا إلى قائمة المصابين.
وخرج سيلفا، الذي مدد عقده مع سيتي حتى 2026 الشهر الماضي، في نهاية الشوط الأول خلال الفوز 3-1 على رد ستار في افتتاح مشوار حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.
ويغيب كيفن دي بروين وجون ستونز وجاك غريليش وماتيو كوفاتشيتش عن سيتي للإصابة.
وأضاف غوارديولا: "لم أتحدث إلى الأطباء بعد لكن يبدو أنه لن يكون متاحًا في المباريات المقبلة".
ويسعي سيتي للحفاظ على بدايته المثالية في الدوري عندما يستضيف نوتنغهام فورست يوم السبت، لكن غوارديولا كان قلقًا من تأثير غياب عدة لاعبين في الوقت ذاته.
وتابع: "نحن في أزمة ولن أقول يا إلهي لدينا بضع إصابات'.
وعما قاله للاعبين بين الشوطين، أوضح: "قلت لا يمكننا أن نقول إننا نلعب بشكل سيئ، انسوا النتيجة، نحن قادرون على العودة لذا اذهبوا وكونوا أكثر هدوءًا، وفعلنا ذلك".
وعن مشاركة جوليان ألفاريز كأساسي، أشار: "إنه يستحق ذلك، فهو يعمل في كل مباراة، ويسجل الأهداف، ويصنع التمريرات الحاسمة".
MENAFN20092023000205011050ID1107103448
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.