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غوارديولا: مانشستر سيتي في أزمة بعد انضمام سيلفا لقائمة المصابين

9/20/2023 4:13:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) /PNN/ قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، إن فريقه "في أزمة" بعد انضمام البرتغالي برناردو سيلفا إلى قائمة المصابين.

وخرج سيلفا، الذي مدد عقده مع سيتي حتى 2026 الشهر الماضي، في نهاية الشوط الأول خلال الفوز 3-1 على رد ستار في افتتاح مشوار حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

ويغيب كيفن دي بروين وجون ستونز وجاك غريليش وماتيو كوفاتشيتش عن سيتي للإصابة.

وأضاف غوارديولا: "لم أتحدث إلى الأطباء بعد لكن يبدو أنه لن يكون متاحًا في المباريات المقبلة".

ويسعي سيتي للحفاظ على بدايته المثالية في الدوري عندما يستضيف نوتنغهام فورست يوم السبت، لكن غوارديولا كان قلقًا من تأثير غياب عدة لاعبين في الوقت ذاته.

وتابع: "نحن في أزمة ولن أقول ‬يا إلهي لدينا بضع إصابات‭'.

وعما قاله للاعبين بين الشوطين، أوضح: "قلت لا يمكننا أن نقول إننا نلعب بشكل سيئ، انسوا النتيجة، نحن قادرون على العودة لذا اذهبوا وكونوا أكثر هدوءًا، وفعلنا ذلك".

وعن مشاركة جوليان ألفاريز كأساسي، أشار: "إنه يستحق ذلك، فهو يعمل في كل مباراة، ويسجل الأهداف، ويصنع التمريرات الحاسمة".

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