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البرهان يتوجه إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

9/20/2023 4:13:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخرطوم/PNN- توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الأربعاء إلى نيويورك على رأس وفد
للمشارك في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي البرهان خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل.

كما سيشارك في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية.

وسيلتقي بعدد من الرؤساء وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي والتعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة.

MENAFN20092023000205011050ID1107103447

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