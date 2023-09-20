مصر.. زلزال بقوة 4.5 ريختر شمال غرب مرسى مطروح
التاريخ
9/20/2023 4:13:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القاهرة/PNN- أعلن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وقوع زلزال على بعد 265 كيلومترا شمال غرب مرسى مطروح.
وكانت قوة الزلزال بحسب بيان المعهد 4.5 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق 13 كيلومترا ولم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
المصدر: "الوطن"
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