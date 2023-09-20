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مصر.. زلزال بقوة 4.5 ريختر شمال غرب مرسى مطروح

9/20/2023 4:13:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أعلن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وقوع زلزال على بعد 265 كيلومترا شمال غرب مرسى مطروح.

وكانت قوة الزلزال بحسب بيان المعهد 4.5 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق 13 كيلومترا ولم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

المصدر: "الوطن"


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