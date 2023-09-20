تزايد إصابات كورونا في روسيا بشكل كبير

وفي إفادة صحفية قال المقر: "ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد في روسيا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 48%، كما زاد عدد حالات العلاج في المستشفيات بنسبة 20.6%".

وأوضح المركز المختص في مكافحة العدوى،"زادت حالات الدخول إلى المستشفيات في 42 منطقة في روسيا فيما زاد معدل الإصابة في 70 منطقة".

وبحسب المقر، فقد تعافى 7280 شخصًا خلال الأسبوع، وهو ما يزيد بنسبة 61.5% عن الأسبوع السابق، وتوفي 14 شخصًا خلال هذه الفترة.

وفي المجمل منذ بداية الوباء في روسيا، تم تحديد 23.014.969 حالة إصابة و22.458.308 حالات شفاء، وتوفي 400.023 .