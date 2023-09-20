إسرائيل تواصل رفض إدخال جزء من المنحة القطرية ..ورسائل من حماس للوسطاء

واعتبرت المصادر المقربة من حماس ان الوساطة تماهت مع الرؤية "الإسرائيلية" لابتزاز المقاومة، وذلك من أجل ضمان الهدوء مع الاحتلال حتى انتهاء الاعياد .

كشفت مصادر من حماس أنها أَرسلت رسائل عدّة عبر الوسطاء في شأن الأوضاع في القطاع، وحذّرت من أن التصعيد الشعبي سيكون كبيراً في ظلّ المحاولات "الإسرائيلية" المساس بالمسجد الأقصى، وأيضاً في ظلّ إجراءات تشديد الحصار على غزة.

في ذات السياق أكد المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية "يوسي يهوشع"، تصاعد حالة القلق في الكيان "الإسرائيلي" في ظل استمرار التظاهرات عند حدود قطاع غزة، وانتشار العبوات المتفجرة في الضفة الغربية.

وقال "يهوشع"

اليوم الأربعاء إن تجدد التظاهرات على الحدود مع غزة، وما يتخللها من إشعال إطارات وإلقاء عبوات تجاه قوات الجيش "الإسرائيلي" تشكل أحد مصادر القلق التي تسود أوساط الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" في هذه المرحلة.

وذكر أن حماس تتابع ما يحدث في الشارع "الإسرائيلي" وتأثيرها السلبي على "إسرائيل"، لذلك تعتقد أنها فرصة للضغط عليها وابتزازها للحصول على المزيد من التسهيلات.

وحذر من إمكانية استسلام "إسرائيل" لهذا الواقع، وتمكن حماس من تحقيق أهدافها لما يترتب عليه من مساس كبير في "قوة ردعها" أمام بقية أعدائها.



وتطرق "يهوشع" إلى العمليات بالضفة الغربية، إذ تغير طابعها من عمليات طعن إلى زرع العبوات وتفجيرها، كما حدث في منتزه "الياركون" بـ"تل أبيب" قبل أيام.



ووصف انتشار العبوات بـ"الظاهرة الخطيرة والمعقدة". وأوضح أن ظاهرة العبوات بالضفة الغربية تستحوذ على اهتمام كبير لدى جميع الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية"، لا سيما أنها نجحت في تعطيل عدة آليات وإصابة عدد من الجنود خلال اقتحامات جنين ونابلس مؤخرا.

وبين أن انتشار ظاهرة العبوات تدل على تغير وتعدد الأساليب التي تستخدمها الخلايا المسلحة (المقاومون) في الضفة الغربية، وهو ما يعتبر مؤشر خطير قد يؤدي في مرحلة ما إلى تدهور الأوضاع ووصولها لمرحلة التصعيد في ظل حالة التوتر التي تشهدها منطقة الضفة والقدس حاليا.

وتابع "يهوشع" إنها تكشف عن المعضلة الاستراتيجية التي تعاني منها "إسرائيل" في كيفية حماية حدودها، لاسيما أن بعض العبوات تم تهريبها عبر الحدود الأردنية واللبنانية، منوها إلى أن "الشاباك" والشرطة والجيش "الإسرائيلية" يعملون على مدار الساعة لإحباط عمليات التهريب، إلا أنها لا تتمكن من اكتشاف وإحباط عمليات التهريب التي تتم بشكل شبه يومي.



