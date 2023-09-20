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النرويج تقدم 2.9 مليون دولار لايصال المساعدات الغذائية لنحو 20 ألف فلسطيني

9/20/2023 4:13:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- قال برنامج الأغذية العالمي، "إن الدعم الذي قدمته الحكومة النرويجية البالغ قيمته 2.9 مليون دولار سيساهم في مواصلة تقديم المساعدات الغذائية إلى العائلات الفلسطينية المحتاجة".

وأوضح مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين سامر عبد الجابر في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا المبلغ سيشمل تقديم مساعدات غذائية لنحو 20 ألف مواطن في الضفة وقطاع غزة، لمدة 12 شهرا.

وأضاف أن مساهمة النرويج تأتي في فترة استثنائية يعاني فيها البرنامج من أزمة في التمويل قد تدفعه إلى اتخاذ خيارات صعبة.

وشدد عبد الجابر على أن العجز الحاد في التمويل الذي يعاني منه برنامج الأغذية العالمي، سيحد من قدرته على تقديم المساعدة الغذائية، وقد يضطر إلى إيقاف عملياته بالكامل بحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

من جانبه، قال ممثل النرويج لدى دولة فلسطين تورون فيست، إن زيادة الفقر والركود ومحدودية الوصول إلى فرص العمل والإمدادات الغذائية الأساسية هي تحديات رئيسة خاصة بغزة.

وأكد أن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي مهمة في الحفاظ على شريان الحياة لبعض العائلات، بما في ذلك تلك التي تعيلها نساء.

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