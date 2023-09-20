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حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

9/20/2023 4:13:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من المعدل العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر
خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الافقية .

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