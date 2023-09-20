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علامة كولكسيون موبيليا التركية توسع حضورها إلى دولة الإمارات

9/20/2023 3:31:15 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 20, 2023/EINPresswire/ -- : كشفت كولكسيون موبيليا، العلامة التركية الحائزة على جوائز والرائدة في مجال التصميم وتصنيع الأثاث، عن افتتاح أول صالة عرض لها في دبي اليوم احتفالاً بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها. وشهد الافتتاح حضور كوراي مالهان، رئيس مجلس إدارة الشركة؛ ودوروك مالهان، نائب رئيس مجلس الإدارة؛ وتوجاي تونشير، السفير التركي لدى دولة الإمارات؛ وأونور شيلان، القنصل العام التركي في دبي. وانطلاقاً من نجاحها اللافت في تركيا، تتطلع العلامة الرائدة إلى توسيع حضورها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إطلاق أول صالة عرض لها على شارع الشيخ زايد.
وتتماشى هذه الخطوة التوسعية مع رؤية كولكسيون موبيليا الهادفة إلى تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية مثل دبي، مع التركيز على زيادة صادراتها العالمية إلى 50% في السنوات الخمس المقبلة. وتمهد عمليات العلامة في دبي الطريق أمام تعزيز التجارة الدولية للأثاث التركي ووصولها إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعاونت علامة كولكسيون موبيليا مع كولكسيون باي ميلو، الشركة التي تتمتع بسنوات من الخبرة في الإمارة، بهدف ترسيخ مكانة العلامة الرائدة في تصنيع الأثاث بالمنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دوروك مالهان: "يأتي توسعنا في دولة الإمارات في إطار هدفنا الاستراتيجي لتعزيز التعاون بين الدولتين. وتتيح مكانة دبي، بصفتها مركزاً عالمياً للتجارة الدولية، وموقعها الجغرافي المميز الوصول إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا بسهولة. وكلنا ثقة بأهمية هذا الافتتاح في توسيع نطاق وصولنا إلى أسواق جديدة، مما يعزز العمليات التجارية والاستثمارات بين تركيا ودولة الإمارات". وأضاف مالهان: "نتطلع من خلال صالة العرض في دبي إلى تلبية احتياجات عملائنا. وأثق بقدرتنا على تحقيق نجاح لافت هنا بناءً على ما حققته العلامة من نجاحات وجوائز في في مختلف الوجهات العالمية، مثل لندن ونيويورك". ومن جانبه، قال كوراي مالهان: "تركز خطة نمو العلامة على التوسع في الأسواق العالمية، بما فيها دبي التي تحتضن أحد أكبر المطارات في العالم، والذي استقبل 56 مليون شخص في عام 2022. كما يعكس النشاط التجاري القوي الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة. وتصدّر العلامة منتجاتها المصنعة في تركيا من معملها في تيكيرداغ إلى مختلف أنحاء العالم، بما فيها دول الشرق الأوسط التي تستورد 50% من هذه المنتجات. ويساهم تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا ودولة الإمارات في تحقيق هدفنا المتمثل في تنمية الاقتصاد التركي".

وبالإضافة إلى توسيع نطاق البيع بالتجزئة، تتماشى مساعي كولكسيون موبيليا مع رؤية دولة الإمارات بشأن تحقيق أهداف الاستدامة، حيث يركز نهج العلامة على الالتزام بالجوانب البيئية والاجتماعية والإدارية. فقد استثمرت الشركة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية على سطح منشآت الانتاج في مصنعها بتركيا، كما استبدلت أسطولها من سيارات الركوب والمركبات التجارية بسيارات كهربائية، مما عزز قدرتها على تحقيق هدفها في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030.
ويشكل استثمار العلامة في مصنعها خطوة في إطار خطط نموها، ويعكس قدرة تركيا على تقديم منتجات عالية الجودة للعالم أجمع. وفي هذا الصدد، قال مالهان: "نعتزم استثمار أكثر من 7 ملايين دولار أمريكي في العام الأول، حيث نركز على تعزيز قدرة مصنعنا على المساهمة في استراتيجية النمو العالمي التي نعتمدها".

Pragati Malik
MCS Action FZ LLC
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