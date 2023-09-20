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طريقتان لتحقيق الربح من فيسبوك

9/20/2023 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعد الربح من الفيس بوك من أكثر الطرق شيوعًا للربح عبر الإنترنت، إذ يستطيع الشخص الذي يملك حساباً في الفيس بوك القيام باستخدام موقع التواصل الاجتماعي هذا لغايات أخرى غير نشر الصور والتواصل مع الآخرين، حيث يمكن أن يُشكل الفيس بوك طريقة جيدة لكسب الأموال، وسنتعرف فيما يلي على بعض الطرق للقيام بهذا الأمر.

التسويق عبر الفيس بوك

حيث يمكن أن يقوم مستخدم الفيس بوك بالتسويق لبعض المنتجات على الفيس بوك، وذلك من خلال تخصيص حساب مختلف عن الحساب الشخصي الخاص بالمستخدم، ولا بد أن يرافق هذه الطريقة للتسويق العمل والالتزام الجادَين، فموضوع التسويق عبر الفيس بوك يحتاج إلى زيادة عدد الأشخاص المُتابعين للحساب الذي يتم التسويق من خلاله.

الإعلانات التجارية

يمكن أن يقوم المستخدم بتحصيل بعض الأموال من خلال العمل مع بعض المواقع المختصة بالتسويق الإلكتروني كموقع Amazon، ويتم ذلك من خلال وضع إعلانات لهذا الموقع ثم أخذ نسبة محددة من المال على كل عملية شراء تتم من خلال حساب الفيس بوك الخاص بالمستخدم.

كيفية إنشاء حساب على الفيس بوك

يمكن القيام بإنشاء حساب جديد على الفيس بوك من خلال القيام بالخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بإنشاء حساب جديد على الفيس بوك

إدخال بعض المعلومات الشخصية المُتعلقة بالمستخدم الجديد للفيس بوك، مثل اسم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وغيرها من المعلومات.

النّقر على زر Create an Account.

تأكيد هوية المستخدم من رقم هاتفه أو عبر بريده الإلكتروني.

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