ارتفاع استهلاك الأردن من المحروقات 10% العام الماضي



وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تقريرها السنوي، إنه بلغ إجمالي الاستهلاك من المشتقات النفطية العام الماضي 4072 طناً، مقارنة مع 3705 أطنان خلال العام الذي سبقه، إذ شملت هذه الأصناف كل من الغاز البترولي المسال، البنزين، وقود الطائرات، الكاز، السولار وزيت الوقود، الأسفلت.



وسجلت مستوردات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية العام الماضي زيادة بنسبة 10.2 %، لتبلغ 4394 طناً، مقارنة مع 3986 طناً العام الذي سبقه.

