الموت يُفجع الفنان اسلام ابراهيم بوفاة والدته



وكتب الفنان إسلام إبراهيم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى ((فيس بوك))، قائلا: :((أمي في ذمة الله، إنا لله وإن إليه راجعون، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي))، والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون، البقاء لله والدوام لله..، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شىء عنده بأجل مسمى)).

وكان آخر أعمال إسلام إبراهيم السينمائية هو فيلم ((أخي فوق الشجرة))، الذي عُرض في السينما بداية العام الجاري، وشارك في بطولته مع رامز جلال ونسرين طافش، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وجمع في شباك التذاكر إيرادات تجاوزت الـ 15 مليون جنيه.

المصري اليوم