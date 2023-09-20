مستوطنون يقتحمون الأقصى

مستوطنون يقتحمون الأقصى
التاريخ
9/20/2023 3:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، بدءا من باب المغاربة وانتهاء بباب السلسلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن المستوطنين نفذوا طقوسا تلمودية، واستمعوا إلى شرح عن "الهيكل" المزعوم، فيما نشر قوات الاحتلال عناصرها منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين.
ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
وفا
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