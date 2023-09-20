الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس
التاريخ
9/20/2023 3:11:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.
واعتقلت تلك القوات، الشابين محمد حسن حمدان، وياسين مروان حمدان من سكان مخيم عقبة جبر في أريحا.
فيما اعتقل محمود البرجي من دير جرير شرق رام الله، وإصرار معروف من عين قينيا.
واعتقل إسماعيل شرفا من بلدة بيتا جنوب نابلس.
وفي قرية قطنة شمال غرب القدس المحتلة، اعتقل محمد كمال طبنجة، وشقيقه مهند، والشابين علاء فقية، ويوسف جبر.
وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم منذر قفيشة (21 عاماً)، ومحمد عفيف الشويكي (20 عاماً)، عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.
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