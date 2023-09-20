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أسعار العملات

9/20/2023 3:11:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حسب سلطة النقد، على النحو التالي:

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