مستوطنون يقتحمون الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن المستوطنين نفذوا طقوسا تلمودية، واستمعوا إلى شرح عن "الهيكل" المزعوم، فيما نشر قوات الاحتلال عناصرها منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.