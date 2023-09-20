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تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 6.7٪ في آب الماضي

9/20/2023 3:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا، انخفض على غير المتوقع إلى 6.7% في آب الماضي، وذلك قبل يوم من قرار متوقع لبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
كان اقتصاديون توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7%، إذ ساهمت قفزة في أسعار الوقود في ارتفاع معدل التضخم السنوي للمرة الأولى منذ شباط الماضي.


ومن المُتوقع رفع سعر الفائدة للمرة الخامسة عشرة على التوالي يوم الخميس ليصل إلى 5.5 % من 5.25%.

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