تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 6.7٪ في آب الماضي

تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 6.7٪ في آب الماضي
التاريخ
9/20/2023 3:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا، انخفض على غير المتوقع إلى 6.7% في آب الماضي، وذلك قبل يوم من قرار متوقع لبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
كان اقتصاديون توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7%، إذ ساهمت قفزة في أسعار الوقود في ارتفاع معدل التضخم السنوي للمرة الأولى منذ شباط الماضي.
ومن المُتوقع رفع سعر الفائدة للمرة الخامسة عشرة على التوالي يوم الخميس ليصل إلى 5.5 % من 5.25%.
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