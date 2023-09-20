بحة الصوت.. أسبابها وطرق علاجها

وتوضح نشرة المعهد أسباب بحة الصوت، وأعراضها، وكيفية تشخيصها، إضافة إلى طرق العلاج التي تعتمد على الحالات المسببة، ومتى يجب أن يعالج مقدم الرعاية الصحية بحة الصوت.

يمكن أن تحدث البحة بسبب الإفراط

في استخدام الصوت أو بسبب الإصابة بالفيروسات، أو بروز كتل على الحبال الصوتية مثل الخراجات، والأورام الحُليمية، والأورام الحميدة، والعُقيدات، والارتجاع الحمضي وغيرها. من المفترض أن تختفي البحة بعد فترة قصيرة، ولكن إذا استمرت لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، فيجب عليك مراجعة طبيبك.





ما هي أعراض بحة في الصوت؟

- صوت ضعيف أو لاهث أو خشن بشكل غير طبيعي.

- تغير في نبرة الصوت.

- إجهاد الصوت بسهولة.





اعتمادا على الحالة الأساسية المسببة لبحة الصوت، قد تكون هناك أعراض أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي المرض الفيروسي أيضًا إلى التهاب الحلق والسعال والعطس. في بعض الأحيان، يمكن أن تترافق البحة مع تغير في البلع أو التنفس.





ما الذي يسبب بحة في الصوت؟

هناك عدة أسباب محتملة للبحة. كثير منها غير ضار. تشمل الأسباب ما يلي:

- استخدام صوتك أكثر من اللازم. إذا كنت تتحدث لفترة طويلة جدًا، أو تهتف بصوت عالٍ جدًا، أو تغني كثيرًا أو تتحدث بنبرة أعلى من المعتاد، فقد تعاني من بحة في الصوت. بالإضافة إلى ذلك، من الطبيعي أن تصبح الحبال الصوتية رقيقة وأن يصبح صوتك أكثر خشونة مع تقدمك في السن.

- الإصابة بالبرد أو الجيوب الأنفية (A cold or siinfection): والذي يختفي من تلقاء نفسه خلال أسبوعين.

- التهاب الحنجرة (Laryngitis) والذي يحدث عندما تنتفخ طيات الحبال الصوتية مؤقتًا بسبب الحساسية أو البرد أو عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

- الارتجاع المعدي المريئي (GERD). يُعرف ارتجاع المريء أيضًا باسم حرقة المعدة، ويحدث عندما تعود أحماض المعدة إلى الحلق. في بعض الأحيان يمكن أن ترتفع الأحماض إلى موقع الطيات الصوتية، وهذا ما يُعرف باسم الارتجاع الحنجري البلعومي (LPR).

- نزيف الطية الصوتية: إذا اختفى صوتك فجأة، فقد تكون مصابًا بنزيف في الطية الصوتية (Vocal fold hemorrhage): ويحدث هذا عندما يتمزق أحد الأوعية الدموية الموجودة في الطية الصوتية، مما يملأ أنسجة العضلات المتحكمة بالحبال الصوتية بالدم.

- الأمراض والاضطرابات العصبية (Neurological diseases and disorders): إذا كنت مصابًا بسكتة دماغية أو مرض باركنسون، فقد تكون حالتك قد أثرت على جزء الدماغ الذي يتحكم في عضلات الحنجرة.



العقيدات الصوتية والخراجات والاورام الحميدة (Vocal nodules, cysts and polyps): العقيدات والأورام الحميدة والخراجات هي نمو غير سرطاني يمكن أن تتشكل على الطيات الصوتية بسبب بعض العوامل مثل الاحتكاك أو الضغط.

- شلل الطية الصوتية (Vocal fold paralysis): يعني شلل الطية الصوتية أن أحد الحبال الصوتية أو كليهما لا يعمل بشكل صحيح. قد لا يتم فتح أحدهما أو كليهما أو قد لا يتم إغلاقه. عادةً السبب غير معروف، ولكن في بعض الأحيان يحدث بسبب حدوث إصابة ما أو سرطان الرئة أو الغدة الدرقية أو العدوى أو التصلب المتعدد أو السكتة الدماغية أو مرض باركنسون أو الأورام.

- سرطان الحنجرة (Laryngeal cancer): يمكن أن تكون البحة التي تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع من أعراض سرطان الحنجرة.

- الورم الحليمي التنفسي المتكرر (laryngeal papillomatosis / الورم الحليمي الحنجري). يسبب هذا المرض أورامًا غير سرطانية في الممرات الهوائية.

- خلل النطق الناتج عن التوتر العضلي (Muscle tension dysphonia). هو تغير في الصوت بسبب التوتر العضلي المفرط داخل الحنجرة وحولها. هذا التوتر يمنع صوتك من العمل بكفاءة، ويمكن أن يتطور أثناء التهاب الحنجرة ويستمر حتى بعد زوال تورم الحبال الصوتية. كما يمكن أن يكون سببه الإجهاد و يحدث بالتزامن مع حالات أخرى.





كيف يتم تشخيص بحة الصوت؟

- الفحص البدني للرأس والرقبة

- تنظير الحنجرة (تصوير الحنجرة باستخدام منظار الحنجرة)، ويتم إجراؤه عادةً في عيادة الطبيب

- من المحتمل إجراء اختبارات تصوير للأحبال الصوتية والحنجرة





كيف يتم علاج بحة الصوت؟

يعتمد العلاج على الحالة المسببة لبحة الصوت، على سبيل المثال، تشمل بعض الحالات وعلاجاتها ما يلي:

- استخدام صوتك أكثر من اللازم: أرِح صوتك (لا تستخدمه لوقت طويل). اشرب ماء.

- الإصابة بالبرد أو الجيوب الأنفية: دع نزلات البرد تأخذ وقتها، أو تناول أدوية البرد المتاحة دون وصفة طبية.

- التهاب الحنجرة: تحدث مع الطبيب، قد يوصف لك المضادات الحيوية أو الكورتيكوستيرويدات.

- الارتجاع المعدي المريئي (GERD): هناك مجموعة متنوعة من خيارات العلاج لارتجاع المريء، بما في ذلك مضادات الحموضة ومثبطات مضخة البروتون.

- نزيف الطية الصوتية: أرح صوتك.

- الأمراض والاضطرابات العصبية: هناك مجموعة متنوعة من خيارات العلاج لكل مرض واضطراب عصبي.

- العقيدات الصوتية والخراجات والاورام الحميدة: التغييرات الغذائية وعلاج الصوت مع أخصائي أمراض النطق واللغة، كما يوصى بالجراحة في بعض الأحيان.

- شلل الطية الصوتية: قد يؤدي إجراء بسيط يقوم به طبيب الأنف والأذن والحنجرة إلى دفع الطية الصوتية المشلولة نحو المركز، أو قد يكون من الضروري إجراء عملية جراحية أكثر تعقيدًا.

- سرطان الحنجرة: تشمل خيارات العلاج العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج المناعي والجراحة.

- الورم الحليمي التنفسي المتكرر (RRP / الورم الحليمي الحنجري)

مثل العقيدات، الأورام الحليمية: يتم إزالة الاورام والتأكد من أن الممرات الهوائية خالية من الأورام.

- خلل النطق الناتج عن التوتر العضلي: مراقبة خيارات العلاج أو العلاج الصوتي مع أخصائي أمراض النطق واللغة.





متى يجب أن يعالج مقدم الرعاية الصحية بحة صوتي؟

إذا استمر صوتك أجشًا بعد مرور ثلاثة أسابيع، فيجب عليك مراجعة طبيبك. كما يجب عليك مراجعته في وقت أبكر إذا كان لديك أي مما يلي:

- صعوبة في التنفس.

- الألم عند التحدث.

- صعوبة أو ألم عند البلع.

- سعال الدم.

- صعوبة في البلع.

- كتلة في رقبتك.

- لا يوجد صوت على الإطلاق لأكثر من بضعة أيام.