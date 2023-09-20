هالة صدقي تكشف استيائها من المهرجانات مجهولة الهوية

وكتب“صدقي” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «جائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي من خلال لجنه تحكيم متخصصة وجائزة الجمهور من خلال استفتاء جماهيري استمر ثلاثه شهور، ولذلك أنا سعيدة جدًا بالجائزيتن من مهرجان موركس دور ببيروت».

وأضافت: «انتشرت مؤخرًا عدة مهرجانات ومناسبات لتكريم الكثير من النجوم من خلال لجان غير معروفه الهويه وغير متخصصه لمجرد الكسب المادي من خلال الممولين ولكن ليس لهم علاقه بالفن أو غيره فأصبحت مهرجانات تجاريه، وهناك بعض المهرجانات تكون النتيجه حسب الاهواء والمصالح واغلب اللجان لا يشاهدوا اغلب الاعمال فكيف يصدروا حكمهم على زملاء لهم لم يشاهدوا اعمالهم بالكامل».

تابعت: «وهناك استفتاء ينشر صور لنجومه واصدقائه وحسب اهوائه وبالطبع لا ينشر صور بقيه الزملاء المرفوضين وهناك استفتاء ينشر لحفظ ماء الوجه ولاعطائه مصدقيه لمده يومين تلاته ويرفعه لانه ببساطه عارف النتيجه».

واختتمت هالة صدقي حديثها قائلة: «ارحمونا من هذه المهرجانات العشوائيه لانها تؤثر سلبا على كل الزملاء الذين يبذلون الكثير من التعب والجهد ولا يجدوا التقدير المستحق حتي وهم على علم أن اغلب ه ه المهرجانات تجاريه»