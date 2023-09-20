420 مرشحا بالدفعة الثالثة لدبلوم إعداد المعلمين





ويراجع المرشحون المواقع حسب المبين أدناه لاستلام عقود الإيفاد مختومة بختم مديرية التربية والتعليم لغايات توقيعها ومراجعة كاتب العدل لإصدار الكفالات العدلية حسب الأصول.





ويقوم المرشحون المذكورة اسماؤهم أدناه بمراجعة مديريات التربية والتعليم في مناطقهم لاستلام عقود الإيفاد لغايات إصدار وتقيع سند الكفالة وتسليمها لمديرية التربية والتعليم التابع لها .





وينبغي على أبناء محافظة العاصمة بمراجعة مركز الوزارة / قسم التوظيف للحصول على عقد الإيفاد وإحضار كفالة عدلية موقعة حسب الأصول .





وأشارت الوزارة بأن أقصى موعد لاستلام عقود الإيفاد / الكفالات العدلية يوم الإثنين الموافق 2023/9/25 .





ونوهت الوزارة بان كل من ينهي أجراءات الإيفاد عليه مراجعة منسق البعثات في الجامعة التي قام باختيارها صباح يوم الأحد المموافق 2023/10/1 ومن لم يراجع ويستكمل إجراءات الإيفاد حسب المبين أعلاه يعتبر مستنكفاً عن الإلتحاق بالبرنامج .





وتاليا كشف أسماء المرشحين والمرشحات:





ميسون حكمت فواز القطامي

ثراء علي ايوب النشاش

لينا وليد عبد الكريم الاحدب

دعاء محمد مصطفى الحسن

مها عبد الله عبد اللطيف صبره

ريم جمال صالح الخطيب

هديل ابراهيم خليل هديب

اسراء نبيه جميل ابو دواس

خالد ماجد صبحي البياري

غسان محمد حماد سلامه

حمزه خالد محمد النويهي

محمد سميح مصطفى الشيخ صالح

محمد اسماعيل محمود حزين

ايمن يوسف عبد الهادى قابوق

عبد الله عصام نصار نصار

احمد محمد محمود الاطرش

محمد حسن محمد الطيبه

محمود احمد حسن عوينه

وفاء ابراهيم صالح الصانع

هبه داود اسحق ابو عوض

مريم فتحي موسى ابو عيد

نجاه صبحي محمد عبد الفتاح

ثامر عدنان عبد الكريم الاعرج

عبد الله عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني

احمد معروف خليل الميمي

اسراء رياض جمال ابو الغنم

عبير غازي ابراهيم مصطفى

هبه محمد سليمان العقرباوى

فاتن فايز احمد عليان

دينا محي الدين محمود حسن

حسين فيصل حسين الثوابيه

احمد عز الدين يوسف السباتين

عمار موسى عطوه البراري

محمد باسل اسعد سكر

اماني علي محمود السيد

عبير عبد الله محمد عوض

علا محمد صبحي حمدان

نانسي موسى ياسين حموده

منار محمد ابراهيم فطيمات

هبه سمير صبحي الصالحي

هنادي خالد فواز قواريق

هيا فرح سليمان ابو صعيليك

ولاء بلال وصفي رزق

ايمان محمود عبد الرحمن الخطيب

دعاء محمد علي عبد الله

شروق صقر عبد الله البنا

اسلام محمد العبد القناهره

بسمه نمر جبر ياسين

مها عمر علي الدعجه

اماني شفيق عطا الله محمود

ربى محمود علي الجبلي

ايمان عبد السلام جمعه ابو صعيليك

مرام جمال محمد ابو سمره

ايمان محمد داود الراشد

ناديه مصطفى ابراهيم شناعه

هبه علي مصطفى حمدان

رزان فؤاد محمد ابو خضره

رشا زاهر فؤاد سلمان

ريم خضر ابراهيم الدراس

هبه جمال يوسف شحاده

الاء وليد علي الزحلان

انسام عبد الرؤوف احمد عبد الرحيم

محمد رائد محمود ابو عريش

محمود سامي عبد الرحمن ابو عنزه

عبدالاله خلف موسى العويمر

محمود محمد عيسى ابو ضباع

معاذ عايد سعيد العودات

فيصل يوسف خضر الشوبكي

عبد الرحمن جمال محمود الخطيب

معاويه يحيى احمد عبد الرحمن

عبد الله عدنان مصطفى عايد

احمد اياد محمد الغول

منذر زكريا احمد يحيى

يحيى علي خليل كنعان

فرح جمال محمود غرز

هديل ابراهيم موسى القيسي

دانيه محمد سالم الدهامشه

عنود علي عقله البدارين

ربا خلف محمد الشوبكي

هبه وليد سمير المسلم

ملاك محمد عوده ابو زيد

احلام عبد الرحمن محمد المصري

الاء زكي محمد المومني

عبدالرحمن مامون فهد ابو زيد

علاء محمد محمود احمد سلامه

سلمى علي عيسى ابو عرقوب

مها محمد سعيد محمود عبد العال

مها اسماعيل محمد الخواجه

نازك احمد سليمان عمرو

روعه فاروق محمد رديف

ايات نياز رضوان الشيخ خليل

منى عمر حسن الملاحي

زينه محمد علي الرحاحله

نداء فتحي مطر الملصه

نسرين مرزوق محمد الجواميس

هبه حسن محمود عوض الله

احلام خالد محمد عياش

شيرين محمد عماد علي الزغول

ميس محمد موسى جبريل

ايناس محمد بشير عزت شموط

خوله علي محمد ابو قدوم

راويه حمدان سارى غرايبه

منال محمد عبد الرازق حماد

اروى عبد الله علي وشاحي

احلام محمود عمر المحارمه

اليزيد عبد الرحمن موسى عميره

علي خالد احمد الفاعور

محمد عصام عبد الله اعمر

كرم يوسف عبد الله الهباهبه

قتيبه نايف عبد القادر خريسات

عبد الله محمود جبر علي

عبد الكريم محمد محمد علي

محمد اسماعيل عبد القادر عيسى

ادهم طالب اسماعيل المحاريق

محمود احمد حسني العوايشه

طالب علي طالب حبوب

معاذ محمد خميس دعمس

صفاء محمد علي النزله

نوال رسمي شعبان علي

شروق مصطفى موسى يحيى

نانسي احمد محمد السرحاني

انتصار هاشم اسماعيل ابو شعيره

سجود مسلم مبارك الكدراوى

نوال عبد الكريم لهلوم العثمان

ياسمين فريح عوده العثمان

ريم فيصل عايد القومان

مياده محمد مصطفى عياد

ايمان عميره خميس الحن

عبد الله احمد بشير الكور

محمد احمد ثلجي الصبيحات

ابراهيم عمر ربحى نجاجره

فاتن طايل فلاح المناعسه

واصل علي فضيل الحويان

زيد عبد القادر محمد عوض

محمد عاطف محمد ابو هاني

اسماء احمد سليم ابو كف

غدير نعيم ضيف الله ابويحيى

سناء احمد مبارك الزواهره

نسرين زكريا مصطفى قعاونه

ناريمان صالح احمد عوض

اروى بركات عايش الجبر

مها محمود يعقوب زيدان

مي ابراهيم محمود جاموس

مها سهيل سليمان النجار

غدير سليمان محمد الزيود

هبه محمد عادل عبد الخالق الخاروف

ايات منير حسين العبد

حنين حسين محمود حسن

حنان علي هارون السلامين

الاء جمال نمر ابو نمره

بسمه عبد الاله صلاح الزواهره

نداء يوسف حسن اسويلم

ماهر سلمان محمد ابو سرحان

محمود حسين عبد النعيم النواصره

احمد هاني فخري يونس

زياد طارق زياد دار عواد

مصطفى عبد الله مصطفى خواجه

محمد نصوح جمال خليل

اسامه زهير محمد الخمايسه

باسم صدقي سعيد عبد حمادنه

احمد حلمي تحسين محمد صالح

عبدالرحمن نظام محمود مسعود

سلطان احمد عوض دخل الله

اميمه شكري جبرين حجي

زين فوزي عمر السعدي

غدير محمد محمود الزعبي

ولاء وليد سامي عليان

احلام ايوب علي نجادات

امل حموده سلمان المهر

قاسم احمد قاسم علاونه

عدنان زكي يوسف بني سلامه

محمد عوض خالد ابو راس

احمد محمد عيسى الزيود

سناء خلف حامد الزيود

ايناس حسين محمد الحماد

عايده دغمان مسلم العثمان

هبه عبدالله محمد المسلم

جميله مسلم هزيل العثمان

سكينه عبدالله عبدالرحمن الحوامده

فداء جمال محمد ابو السمن

هبة الله ابراهيم عبد العزيز ابو طاحون

هبه عزمي ذيب سعد

امل فائق علي نصار

اسيل يوسف مصطفى قاسم

نور سعيد جبر شاهين

ناريمان محمد شعبان علي

بيان موسى يعقوب شنار

مها عاطف مصطفى دعمي

رشا سليم محمد مسعف

رزان صابر سليم النصر

بشرى عبد الغني مصطفى عبد الله

ايمان احمد حسين ابو رحمه

اريج تيسير علي عبيدات

هبه محمد عبد الله المغير

ولاء محمد سلمان المعاريف

تهاني عطا الله محمد الحجاج

هبه توفيق محمود ابو الرب

ايه عثمان محمد يونس

نسرين خالد اسماعيل السخارنه

دعاء قدرى حسني عبد الكريم

اسمهان فلاح علي المناصير

مهند فوزى عبد الرحمن ابو سالم

ايه فوزى عبد الرحيم الرخ

نهيل عبد اللطيف عبد الله عبدالمالك

هبه زهير محمد فحماوى

هند علي سلامه الحيارى

حنان فايز محمد نصار

زبيده عبد الحليم محمد السلامات

رنا شكرى عبد الحميد ابو رمان

غدير علي صبحي عابد

هبه احمد عبد الرحمن السعافين

حنين سليمان عبد الحميد الزواهره

قصي محمد حسن الصطل

عبدالرحمن غالب مغيظ ابو صعيليك

محمد كمال عيسى بنات

فرح محمد توفيق العدوان

معالي عثمان علي بني سلامه

دعاء ناصر عبد الله الشرع

منار محمد عايد الصلاحات

ياسر محمد سلامه ابو رفيع

اولفت بركات عبد الفتاح الصوص

فؤاد احمد اسماعيل مسعد

عبد الله سامي احمد النجار

بسام محمد محمود كتكت

مصطفى صلاح يوسف العالم

اسامه وليد خالد الدرباشي

احمد رضوان غنمي الخوالده

منال عياده سلمان دغبوشه

فداء محمد عيسى اللهواني

صباح محمد يوسف الشبول

اسماء محمود محمد عبابنه

ميساء وائل شفيق بطاينه

منى نمر ميشيل مارديني

نسيم خليل عمر السيد

معالي نعمان قاسم قاسم

انصاف محمود خليفه الرحيل

فاطمه حسين ذياب عبابنه

ضحى عمر شحاده بخيت

احمد محمد تيسير مصطفى بني بكر

ساره جمال محمود الحسنات

حسن يوسف محمد زعاتره

امجد احمد طعمه عياط

نادر محمد عبد الكريم الحشيش

محمد محمود سليم عنيزات

عامر محمد فايز نورسي

اياد حسين محمود ثلجي

شفاء احمد حيدر العزام

نعمات علي سليم هياجنه

شيرين صالح يوسف كراسنه

فداء فؤاد محمود القواسمي

اسماء عزمي رضوان حسن

ليث شايش فرحان الشوملي

لورين احمد يوسف نصيرات

ايمان ضافي حسن بني سلامه

رشا علي مصطفى بنى ياسين

عرين احمد محمد القضاه

فاطمه محمود احمد بني عايش

نور علي عيد العبد الرزاق

مرام احمد عبد الرحمن خطاب

هبه عبد الله كايد القصاص

اصاله حسين علي الغرايبه

عبير راضي محمد عبيدات

الاء محمد عبد الرحمن العيسى

هشام علي صالح النعواشي

منال شكرى محمد قواسمي

ميرفت محمد صالح عبيدات

الاء محمود محمد يحيى

روان عبد العزيز محمد الروسان

ليلى عبد الله خليل الهيلات

فاطمه محمد نايف عبابنه

ايمان علي فارس عبيدات

ملاك مفلح صالح ملكاوي

هاله احمد حسين الربيع

اكرام احمد تركي بكر

دعاء صالح احمد نعامنه

معالي محمد علي احمد الخرابشه

غدير سليمان عبد الله عبيدات

نرجس محمود احمد قماج

هديل احمد صالح شرع

هبه شاهر احمد الدبيسيه

وفاء احمد محمد ابو جرار

لانا داوود مصطفى الدبابسه

روان عامر محمد حميصي

مرام حسن مقبل مسعود

ريم محمد حسين مشرقي

ايات زكي محمد الخالدي

زينب يوسف احمد الصالح

حمزه محمود حمود خويله

علاء جمال نواف السريحين

ربيعه محمد عبد الله الدلابيح

ميسون عقله سالم زريقات

حليمه نعيم مصطفى بني عبده

نعم حيدر فرحان الحناتله

منال محمد فلاح عضيبات

ماريا حسن مصطفى ابو عزام

اسماء محمد مصطفى زيتون

اخلاص كامل عبد الرحمن القيام

ميسون ابراهيم احمد صالح

نسرين عاطف عبد الرحيم رواشده

نهى كمال حسن العفيف

معالي محمد محمود العمور

رانيا عوده سليمان بني احمد

حنان محمود علي عبدالهادى

فاطمه محمد حسن الجعباني

هبه عبد الخالق احمد عبد الجواد

رحمة يوسف محمد دخل الله

رهام علي عبد الرحيم عتوم

سعيد بشير عبد العزيز الحمصي

نوح باسم محمد العتوم

مامون عبد القادر محمد الحوامده

بسمه محمد حسن حساين

هدى طه راشد نظامي

منال يوسف محمد القبلان

قاسم عبد الله محمد المومني

محمد نعيم سليم المومني

ربا غازى محمد سعيد عبابنه

براء سميح حسن بني عبد الغني

اريج صبرى علي الزغول

هبه احمد رباح مصطفى عبابنه

ريما زياد حسن طلافحه

غدير علي حسين الزعبي

صفاء احمد سليم الصمادى

حنان حسين احمد البعول

حنان مصطفى محمود ابو سمره

ايات عمر احمد الصمادي

فاديه محمود حسن عناب

ناجح فهمي احمد الزريقات

ثراء محمود علي العقله

عبد الحكيم احمد عبدالكريم الزيود

يحيى سليمان حسن الزغول

صفاء قاسم حسين الرجوب

فاطمه محمد خلف طبيشات

انشراح محمد عليان النجمات

نعمات عبد الله عبيد المشاقبه

الاء محمود محمد بصبوص

فاطمه محمد احمد الخوالده

ملاك نواف محمد الراشد

رقيه حسين عبدي الخزاعله

سندس عطا الله ابراهيم العموش

حمزه نوفل رشيد السيبيه

سامي جمعه دخين الشرفات

حمزه حمود بخيت القنيص

محمود عزام مرجي المساعيد

اعتدال ذيب عوض عنيزات

الاء نواف محمود ابو هزاع

اسماء جميل عبد ربه الخصيلات

دينا زياد سليم المساعيد

نجاح محمد علي المساعيد

فوزيه علي مطر المساعيد

شيماء سلامه فهد الشرفات

ورده محمد فاعور المساعيد

ربيعه ثاني حمدي الشرفات

هبه احمد ابراهيم العيسى

شاهه فلاح عياده المساعيد

تقى زكريا احمد برازي

اسماء مفلح علي القويماني

سحر ابراهيم نزال العثمان

مهات محمد عارف الخريشه

ناديه فنخور علوان الشرعه

وعود محمد طريف الامير

سوزان عياده سليمان العزازمه

سوزان احمد نعيم ابراهيم

محمد شاكر ذياب الجعافره

سابا بسام سالم القلانزه

احمد محمود عبد الرحمن جابر

حمزه محمود عبد الرزاق الدباس

حمزه مصطفى عطيوى الرواشده

اميره عبد الله سليمان عودات

رويدا محمد عوده العمرو

معاويه اسامه محمود خلاوى

عزيزه حكمت سليمان البطوش

نهال فايق محمد الطراونه

شذى عبد القادر سالم الهويمل

اسراء صبحي فراج الخطبا

شذى علي حرب العونه

بيان سالم سليمان الجعارات

ماجده احمد سليم الدغيمات

سوسن ايوب محمد العجالين

ستر احمد يوسف العشيبات

فاديه سليمان سلمان العوايشه

الاء احمد سالم الدغيمات

رشا رشاد رشيد الجعارات

اصاله موسى سليم العونه

لمى محمد امين الدغيمات

يسرى محمد علي الرواشده

ملاك ماهر محمد العيه

ساجده زيد عبد العزيز الرفاعي

احمد خالد سليمان الخلفات

عمر احمد علي العطيوي

محمد زياد فالح الزرقان

احترام علي فرج السبايله

سلام عبد القادر محمد ابو سليم

خوله عبد الله امشيش البطونيه

رشا يوسف منصور الدعسان

لانا عبدالله عبد القادر ال خطاب

احمد عريف الياس الزواهره

منار ممدوح مفلح الذيابات

تسنيم حسين سليمان النعيمات

سمر مجاهد عقيل الركيبات

خوله عطا الله مصلح الرصاعي

اعتدال سليم محمد المراعيه

رحاب علي سليمان الهلالات

منار اسماعيل رجا الرواجفه

نعمه حسين احمد العمارين

الاء غازي محمود الحسن

اروى سلام عوده القراله

فاطمه محمد احمد النمرات

اسراء ابراهيم عبد الجليل خليل

فداء رسمي محمد الحسن

جهاد مروان حسين حسن

تقى عمر محمد خاطر

انهار طه عبد الكريم العثامين

اسيل ابراهيم فاضل النوايسه

ايمان احمد عبد الله العمران

عهد حسن سلامه الهواشله

ريم علي حميد الخضيرات

وصايف عوض محمد المزنه

اميره ابراهيم محمد الهرش

ميسر سالم حمدان السعيدين

منار احمد سالم الزوايده