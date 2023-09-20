الأرصاد طقس حار نهارا ومائل للحرارة ليلا والعظمى 43

أما ليلا سيكون الطقس حارا

إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 43 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 25 درجة مئوية.