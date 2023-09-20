الأرصاد طقس حار نهارا ومائل للحرارة ليلا والعظمى 43

الأرصاد طقس حار نهارا ومائل للحرارة ليلا والعظمى 43
التاريخ
9/20/2023 2:27:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار لنهار اليوم الأربعاء،
والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.
أما ليلا سيكون الطقس حارا
إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 43 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 25 درجة مئوية.
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