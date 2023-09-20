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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 98 دولارا

9/20/2023 2:27:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات ليبلغ 98 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء، مقابل
98.06 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات لتبلغ
94.34 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا لتبلغ
91.20 دولار.

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