تشييع جثمان الشهيد ضرغام الأخرس في أريحا

تشييع جثمان الشهيد ضرغام الأخرس في أريحا
التاريخ
9/20/2023 2:21:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
أريحا/PNN- شيع أبناء شعبنا في محافظة أريحا والأغوار، صباح اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد ضرغام الأخرس (19 عاما) من سكان مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا، الذي أصيب برصاص قناص إسرائيلي.
وأفادت الوكالة الرسمية، بأن موكب تشييع الشهيد ضرغام الأخرس انطلق من مستشفى أريحا الحكومي باتجاه منزل عائلته في مخيم عقبة جبر لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومنه إلى مسجد المخيم ثم إلى المقبرة للصلاة عليه ومواراته الثرى.
وردد المشيعون خلال التشييع الهتافات الوطنية ورفعوا الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.
ونعت مساجد مخيم عقبة جبر الشهيد الأخرس، كما أعلنت القوى الوطنية في عقبة جبر الإضراب الشامل بمناحي الحياة كافة في المخيم.
واستُشهد الأخرس متأثرا يإصابته برصاص قناص إسرائيلي في الرأس عقب اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا صباح اليوم.
MENAFN20092023000205011050ID1107102829
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