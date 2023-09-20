تشييع جثمان الشهيد ضرغام الأخرس في أريحا

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن موكب تشييع الشهيد ضرغام الأخرس انطلق من مستشفى أريحا الحكومي باتجاه منزل عائلته في مخيم عقبة جبر لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومنه إلى مسجد المخيم ثم إلى المقبرة للصلاة عليه ومواراته الثرى.

وردد المشيعون خلال التشييع الهتافات الوطنية ورفعوا الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

ونعت مساجد مخيم عقبة جبر الشهيد الأخرس، كما أعلنت القوى الوطنية في عقبة جبر الإضراب الشامل بمناحي الحياة كافة في المخيم.

واستُشهد الأخرس متأثرا يإصابته برصاص قناص إسرائيلي في الرأس عقب اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا صباح اليوم.